中共人大代表陳雲英：登陸不熟悉十五五規劃 像瞎子摸象

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸全國人大代表陳雲英8日在台灣代表團會議上受訪指出，台青如果不熟悉十五五規劃要進入大陸工作，「就有點像瞎子摸象，要摸10年。」記者黃雅慧／攝影
大陸全國人大代表陳雲英8日在台灣代表團會議上受訪指出，台青如果不熟悉十五五規劃要進入大陸工作，「就有點像瞎子摸象，要摸10年。」記者黃雅慧／攝影

面對大陸將邁入下一個五年發展階段、AI科技迅速發展狀態下，大陸全國人大代表陳雲英8日在台灣代表團會議上受訪指出，台青如果不熟悉十五五規劃要進入大陸工作，「就有點像瞎子摸象，要摸10年。」他建議台灣年輕人如要勇闖大陸工作創業，要熟悉目前一些如豆包、訊飛星火、扣子等大陸應用程式，同時要勇於表現自己，因為這是他觀察大陸年輕一代的氛圍。

大陸全國人大代表台灣代表團小組會議8日上午在北京召開，會中審議生態環境法典草案。在會後受訪環節，針對台青、台商面對劇變的大陸經濟社會環境，陳雲英給台青提出建議。

對於台青要認識大陸當前經濟環境，陳雲提出四點建議：一是要熟悉大陸政策，特別十五五規劃必須熟讀；二是參與到城市的首發經營大隊；三是要選定自己喜歡的城市，不輕易跳槽，要找到厲害的團隊鍛鍊自己的能力；四是要在高度競爭的大陸社會要勇於表現自己。

陳雲英表示，台灣在半導體製造、精密儀器、生物、醫療、文創設計等領域積累了深厚的技術底蘊，而大陸擁有全球最龐大的應用場景，而且很善於應用，對台灣而言是機會。

面對大陸AI快速發展，她現場挑戰媒體記者，詢問手機APP裡是否會有大陸豆包、天工、Kimi、智譜、訊飛星火、元寶、納米AI、脈脈、千問與扣子等APP，她表示已經進入人民生活的所有的東西都是智能，意味在一台手機裡可以創業、工作、學習。對於有意圖進入、或是已經在大陸工作的青年，他建議要多認識、使用這些軟體。

此外，陳雲英也提到台灣可以在幾個領域有發展：一是工業智慧領域，可結合台灣精密製造技術對接，大陸製造業轉型升級、需求開發、AI質檢、智能排查、設備預測性業務的解決方案；二是醫療健康的一個整合台灣生物醫療技術與大陸的AI算法；三是綠色AI，圍繞大陸雙碳目標，開發AI節能控制系統，新能源監測預警平台等。

而大陸方面也有些機會跟浪潮正在產生，陳雲英觀察到，北京市正力推「一人公司」，一個人就能註冊一個公司，短期內能搞定，然後官方給予辦公、融資等政策資源，他說，北京跟上海、深圳等其他城市也要競爭，所以地方政府會比創業的青年創業更著急，這會是機會。

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

歌手吳克群深圳當義工 洗菜摘菜讓志工奶奶放假

歌手吳克群近兩年積極投入中國大陸的公益活動。7日，他現身深圳一家公益餐廳，不僅親自洗菜、摘菜，還安排志工奶奶們外出旅遊，讓她們難得放一天假、慶祝婦女節，擄獲大陸網友好評。

兩會／「成為中國人」話題熱 去年1.5億人次入境中國

全國人大會議7日舉行民生主題記者會，文化和旅遊部部長孫業禮說，隨著中國開放更多國家免簽證，來華外國旅客數量持續增加，去年中國入境旅遊人次超過1.5億。而在文旅部通過「你好中國」推廣國家旅遊形象下，很多外國人對中國的了解更深且更多，現在到中國旅遊的外國遊客基本上都會說「你好」，不再用「hello」；喝開水、吃火鍋成體驗中國生活標配；外國遊客也愛買買買，手機、無人機、潮流玩具 已成遊客眼中的中國特產。

