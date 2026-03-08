中共人大代表陳雲英：登陸不熟悉十五五規劃 像瞎子摸象

面對大陸將邁入下一個五年發展階段、AI科技迅速發展狀態下，大陸全國人大代表陳雲英8日在台灣代表團會議上受訪指出，台青如果不熟悉十五五規劃要進入大陸工作，「就有點像瞎子摸象，要摸10年。」他建議台灣年輕人如要勇闖大陸工作創業，要熟悉目前一些如豆包、訊飛星火、扣子等大陸應用程式，同時要勇於表現自己，因為這是他觀察大陸年輕一代的氛圍。

大陸全國人大代表台灣代表團小組會議8日上午在北京召開，會中審議生態環境法典草案。在會後受訪環節，針對台青、台商面對劇變的大陸經濟社會環境，陳雲英給台青提出建議。

對於台青要認識大陸當前經濟環境，陳雲提出四點建議：一是要熟悉大陸政策，特別十五五規劃必須熟讀；二是參與到城市的首發經營大隊；三是要選定自己喜歡的城市，不輕易跳槽，要找到厲害的團隊鍛鍊自己的能力；四是要在高度競爭的大陸社會要勇於表現自己。

陳雲英表示，台灣在半導體製造、精密儀器、生物、醫療、文創設計等領域積累了深厚的技術底蘊，而大陸擁有全球最龐大的應用場景，而且很善於應用，對台灣而言是機會。

面對大陸AI快速發展，她現場挑戰媒體記者，詢問手機APP裡是否會有大陸豆包、天工、Kimi、智譜、訊飛星火、元寶、納米AI、脈脈、千問與扣子等APP，她表示已經進入人民生活的所有的東西都是智能，意味在一台手機裡可以創業、工作、學習。對於有意圖進入、或是已經在大陸工作的青年，他建議要多認識、使用這些軟體。

此外，陳雲英也提到台灣可以在幾個領域有發展：一是工業智慧領域，可結合台灣精密製造技術對接，大陸製造業轉型升級、需求開發、AI質檢、智能排查、設備預測性業務的解決方案；二是醫療健康的一個整合台灣生物醫療技術與大陸的AI算法；三是綠色AI，圍繞大陸雙碳目標，開發AI節能控制系統，新能源監測預警平台等。

而大陸方面也有些機會跟浪潮正在產生，陳雲英觀察到，北京市正力推「一人公司」，一個人就能註冊一個公司，短期內能搞定，然後官方給予辦公、融資等政策資源，他說，北京跟上海、深圳等其他城市也要競爭，所以地方政府會比創業的青年創業更著急，這會是機會。