陸新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
比亞迪近日發布二代刀片電池與閃充技術，品牌及公關處總經理李雲飛稱換電與閃充各有優勢，業界應「百花齊放，殊途同歸」。（圖／截自李雲飛微博影片）

比亞迪近日發布第二代刀片電池與閃充技術，充電時間最快僅需5分鐘即可達70%，9分鐘可充滿97%，掀起業界對「換電模式與閃充模式之爭」的討論。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，兩種技術路線各有優勢，都是為促進油轉電的不同解決方案，業界應「百花齊放，殊途同歸」。

李雲飛8日在微博發布針對關於「換電模式與閃充模式之爭」問題的回應。他在影片中指出，覺得閃充和換電都挺好的，比亞迪這麼多技術、產品、品牌，其實就是為了給客戶更多的選擇。同樣的，對於業界來說，「我覺得就是百花齊放，殊途同歸」，看起來閃充和換電是不一樣的路線，但這兩個共同路線都是促進油轉電。

李雲飛續稱，因為換電其實也是為了解決很多用戶覺得充電慢的問題，所以採用了這樣的方案。比亞迪則是用另一個方案，所以他覺得是殊途同歸。他再次強調，「大家的目標都是為了促進由轉電，這是殊途同歸的」。

快科技指出，比亞迪於5日發布第二代刀片電池及閃充技術，宣稱電池從10%充至70%僅需5分鐘，10%充至97%需9分鐘，刷新全球量產最快紀錄。配套閃充樁單槍峰值功率可達1500kW。

新浪科技指出，王傳福在發布會上表示，中國超過70%的石油依賴進口，相當大一部分經過荷莫茲海峽和馬六甲海峽運來，全國70%的石油都用於交通領域，是中國石油資源的現實情況。

王傳福指出，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。他強調，要「讓充電和加油一樣快，5分鐘充好，9分鐘充飽。」最後20%才是充電技術最難突破的一段，二代刀片電池就是要突破這個區間，讓用戶充的電更多、時間更短。「這是全球量產最快的充電速度，前所未有。」

至於大陸市場的產業內換電方面，主要推動企業為蔚來，其主要採用第四代換電站，支持自動駕駛進站換電，最快3分鐘完成，且無需下車操作，同時同步檢測電池健康，以解決車主對電池能量衰減及故障的擔憂。

此外，比亞迪閃充中國戰略規劃顯示，預計至2026年底，將建成2萬座閃充站、1.8萬座閃充站中站及2,000座閃充高速站，其中首批1,000座閃充高速站將於「五一」前建成。

比亞迪近日發布第二代刀片電池。（圖／取自新京報）
比亞迪近日發布第二代刀片電池。（圖／取自新京報）

