陸人大代表：生態環境法為兩岸生態合作提供可能性

大陸全國人大代表台灣代表團小組會議8日上午在北京召開，會中審議「生態環境法典草案」。全國人大代表廖志豪表示，生態環境法典草案可以為兩岸生態合作提供可能性。

具體而言，廖志豪指出，在標準統一化、程序明確規定、申請信用修復、產業合作等四方面看到合作契機，比如台灣具備電子廢棄物回收優勢，可以在大陸找到場景，而兩岸可以在新能源技術研發、設備製造，加強綠色產業鏈合作。

廖志豪說，該法典能建立兩岸生態創新規定，為兩岸協同治理提供基礎，比如在生態環境專業化機制、合作提供法律基礎、提供跨境生態互認協作機制；又如海峽生態系統保護，可以在法典框架下建立兩岸協同保護機制。

在十五五期間，大陸全國人大代表顏珂對大陸國家有關部門提出幾項建議：

一、面向台胞台企進一步做好規劃的宣傳介紹，要進一步的完善政策，暢通渠道，營造更加公平開放便利的發展環境；

二、組織引導幫助台胞開啟聚焦國家經濟發展的關鍵領域和重點的環節，同時鼓勵支持台灣的優勢產業，有優勢產業、核心企業，還有高端的人才能夠在大陸集聚發展，深入探討兩岸產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈的協同的兩岸經濟合作的新路徑。

會上也有代表對台灣去中國化議題作出表態，大陸全國人大代表周琪稱，面對這個狀況他提出幾個方式因應：一是研究歷史真相，反對台獨史觀；二秉持兩岸一家親，通過尋根謁祖活動促進心靈契合；三是擴大台灣青年交流合作；四是讓台胞也能享受大陸同等待遇；五是善用新媒體平台等。

全國人大台灣代表團自1975年四屆全國人大首次設立，目前暫時選舉13名代表。目前台灣代表團多是在大陸出生的台灣省籍人士，目前工作、生活都在大陸地區，因此部分代表會上發言多針對自身生活地區如廈門、湖南等地生活經驗對法案做出回饋。