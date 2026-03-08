陸官媒批民進黨 將「二二八事件」當成謀獨工具

賴清德總統2月28日上午前往高雄出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」並發表談話，對此大陸官媒批評，民進黨當局歪曲「二二八」事件，大肆偷渡台獨主張，並指台灣同胞最需要補上的歷史課是完整正確的中國歷史和自己是中華民族一分子的這一課。

大陸中央廣播電視總台港澳台中心廈門節目製作室微信公眾號《看台海》發表題為「『二二八事件』不是民進黨謀『獨』操弄的政治工具」的評論文章稱，近期，台灣島內突然興起「歷史補課潮」，卻被民進黨當局歪曲歷史，並大肆偷渡「台獨」主張。

文章稱，在剛剛過去的「二二八」事件紀念日，民進黨打著「反省歷史」「轉型正義」旗號，鼓吹所謂「公平、正義、自由、民主」，重彈「抗中保台」老調，妄圖將這場台灣同胞的愛國民主運動，歪曲為「台獨」起點。

《看台海》指出，「二二八」事件不是民進黨謀「獨」操弄的政治工具，台灣同胞最需要補上的是完整正確的中國歷史和自己是中華民族一分子的一課。

文章表示，中國國民黨主席鄭麗文日前指出，「二二八」事件明年滿80周年，在她家的書架上面，有滿滿研究「二二八」事件的書籍，如今這一事件已被民進黨政治挪用、政治篡改，徹徹底底地淪為政治鬥爭的廉價工具。

《看台海》批評，不僅是「二二八」事件的歷史被民進黨當局扭曲，民進黨當局持續推動的課綱「去中國化」，更是妄圖割斷兩岸歷史文化聯結，把台灣年輕一代培養成「台獨接班人」。

文章指出，在這一背景下，當下台灣社會真正渴求的是：中國史、台灣抗日史與兩岸關係史。這些內容，不僅是連接兩岸同胞精神紐帶的關鍵，更是抵禦分裂思潮的屏障。

《看台海》最後強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族，都是中國人，這是誰都無法改變的客觀事實。相信台灣同胞總有一天可以樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀，體會到做堂堂正正中國人的獲得感、幸福感、安全感和榮譽感。