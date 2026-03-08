快訊

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員王毅8日在外長記者會上回應了有關於大陸與日本關係、涉台相關的問題。（記者廖士鋒／攝影）
日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

王毅8日出席大陸人大外長記者會，由共同社提問高市早苗涉台言論引起大陸強烈抗議與中日關係挑戰，各方面交流合作也受影響，但高市勝選後日本政府表示始終敞開對話窗口，中方有何期待？

王毅說，中日關係走向何方，取決於日方的選擇，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，「但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的『存亡危機事態』，可以據此行使所謂集體自衛權。眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提」。

王毅並連番質問日本，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？」他稱，聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

王毅說，今年是又一個80周年，即東京審判開庭80周年。80年前11個國家法官歷經兩年半庭審，以海量鐵證，昭示了日本軍國主義的罪刑。東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

相關新聞

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

針對當前伊朗局勢，大陸外長王毅指出，「這是一場本不應發生的戰爭」。他並提出中方認為正確和妥善處理伊朗及中東相關問題的五大基本原則：尊重國家主權、不得濫用武力、堅持不干涉內政、政治解決熱點問題、大國要發揮建設性作用。

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

王毅再談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬、搞政權更迭不得人心

美國與以色列攻擊伊朗，目前戰局仍在進行，各方也關注北京方面的表態與作為。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，大陸主張，伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯，也強調「「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則」、「策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心」。

談川普到訪 王毅：今年是中美關係「大年」 雙方需「營造適宜環境」

在中東戰火紛擾、國際局勢動盪下，美國總統川普對大陸的訪問成為舉世矚目的焦點。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

雷軍：AI時代 未來每周只需工作3天、每天2小時

大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍在大陸全國「兩會」期間中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代。他並預言，或許未來一周將只需工作3天，每天工作2個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

