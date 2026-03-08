王毅再談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬、搞政權更迭不得人心

美國與以色列攻擊伊朗，目前戰局仍在進行，各方也關注北京方面的表態與作為。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，大陸主張，伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯，也強調「「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則」、「策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心」。

王毅8日上午出席大陸十四屆全國人大四次會議所召開的記者會。

王毅在開場時說，「今天的世界，百年變局加速演進，變革動亂相互交織，戰爭衝突此起彼伏。今天的中國，強國建設快馬加鞭，民族復興勢不可擋，國際影響與日俱增」。大陸外交堅定捍衛國家的主權、安全、發展利益，堅定維護國際法治和公平正義，堅定反對一切單邊行徑和強權霸凌，堅定恪守並履行應盡的國際義務。

對於鳳凰衛視提問伊朗戰局，王毅回應說，這是各方都關切的問題，也是當前國際局勢焦點。大陸已多次闡明立場，歸結一句話就是停火止戰，兵者凶器也不可不審用也。面對陷入戰火的中東，這是一場本不應該發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東歷史反覆告訴世人武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新仇恨、醞釀新危機，大陸呼籲立即停止軍事行動、防止局勢輪番升級、避免戰火外溢蔓延。

他表示，正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則：一是尊重國家主權，大陸主張，「伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯」。二是不得濫用武力。「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品」。三是堅持不干涉內政。中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定。「策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心」。四是政治解決熱點問題。五是大國要發揮建設性作用，「大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量」。

他說，作為中東國家的真誠朋友和戰略夥伴，大陸願同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平。

另，在回應中俄關係時，王毅說，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。我們始終尊重對方的核心利益，不把自己的意志和議程強加給對方，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄在政治上高度互信。背靠背是中俄關係的本質特徵，我們不懼任何外部的挑撥和施壓，具有強大的戰略韌性。

他說，去年兩國元首相互出席對方的反法西斯戰爭勝利慶典，發表了三份重磅聯合聲明，共同向世界發出了明確信號，「那就是要堅定不移地維護正確二戰史觀、捍衛二戰勝利成果、反對單邊霸凌行徑」。