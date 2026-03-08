大陸兩會 蔡奇：著力解決「政績觀偏差」問題

在大陸全國「兩會」（政協、人大）期間，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇7日強調，開展樹立和踐行正確政績觀學習教育是今年黨建的重要任務，要落實「立黨為公、為民造福、科學決策、真抓實幹」總要求，堅持學查改一體推進，著力解決政績觀偏差問題。他並要求地方換屆以正確用人導向引領幹事創業導向。

據新華社，蔡奇7日上午參加青海代表團審議。在聽取發言後，蔡奇說，大陸國務院總理李強所作政府工作報告，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣高質量發展安排開局之年工作，充分體現中共中央決策部署，回應民眾關切期盼，是一個「求真務實、凝心聚力、開拓奮進的好報告」，他稱完全贊成這份報告。

蔡奇指，經過五年持續奮鬥，「十四五」圓滿收官，中國經濟實力、科技實力、國防實力和綜合國力躍上新台階，成就取得根本在於以習近平為核心的中共中央堅強領導和習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。他要求深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，更加奮發有為推進中國式現代化。

蔡奇強調，今年是中共成立105周年，也是「十五五」開局之年，要立足夯實基礎、全面發力，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，牢固樹立和踐行正確政績觀，推動實現「十五五」良好開局。

人民網曾指，所謂「政績觀偏差」指幹部履職時未以民為本，追求個人升遷或虛名，搞短期形象工程或勞民傷財的政績工程，急功近利，損害群眾利益與長遠發展。

蔡奇對青海各項事業取得的新進展表示肯定，並希望青海深入學習貫徹習近平對青海工作的重要講話和指示精神，保持戰略定力，發揮比較優勢，因地制宜推動差異化、特色化發展。蔡奇要求堅持生態優先，強化山水林田湖草沙一體化保護，把青海打造為美麗中國亮麗名片；做足產業「四地」文章，提升經濟「含綠量」，走出生態優先與綠色發展協同並進新路子。

蔡奇還要求堅持民生為大，推動經濟和社會協調發展，辦好民生實事，守牢不發生規模性返貧致貧底線；把民族團結抓在手上，促進各民族交往交流交融；加大文化服務和文化產品供給，推進文旅融合發展，加強文化遺產保護和活化利用，推出更多精品力作，增強民眾獲得感和幸福感。

蔡奇並要求深化中共新興領域建設，持續推進黨的組織覆蓋和工作覆蓋，加強思想政治引領和服務管理，有效防範化解矛盾風險，提高社會治理水準；以政治建設統領黨的建設各項工作，持之以恆推進全面從嚴治黨，深化整治形式主義，為基層減負。