美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／即時報導
針對近期美國和以色列再次對伊朗進行軍事打擊，大陸外長王毅8日上午在全國人大記者會上表示，這是一場對各方都沒有好處的戰爭。（記者廖士鋒／攝影）
針對當前伊朗局勢，大陸外長王毅指出，「這是一場本不應發生的戰爭」。他並提出中方認為正確和妥善處理伊朗及中東相關問題的五大基本原則：尊重國家主權、不得濫用武力、堅持不干涉內政、政治解決熱點問題、大國要發揮建設性作用。

外長記者會向來是每年中共兩會期間最受關注的發布會之一，也是外界了解中國當前外交政策、對外關係的重要窗口。8日上午10時，十四屆全國人大四次會議在梅地亞中心邀請王毅舉行新聞發布會。

針對關於當前伊朗局勢的提問，王毅表示，這是各方都關切的問題，也是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明了原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。

王毅說，「中國古人云：兵者，凶器也，不可不審用。面對陷入戰火的中東，我想說的是，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東的歷史反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。」

王毅表示，中方認為，正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則：

一、尊重國家主權。主權是現行國際秩序的基石。我們主張，伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯；

二、不得濫用武力。拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品；

三、堅持不干涉內政。中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定。策劃顏色革命、搞政權更疊不得人心；

四、政治解決熱點問題。中方歷來主張以和為貴，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧，為實現共同安全作出努力；

五、大國要發揮建設性作用，善意運用實力。中國還有句古訓，仁義不施，而攻守之勢異也。大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。

王毅強調，作為中東國家的真誠朋友和戰略夥伴，中方願同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平。

外交政策 中東 伊朗 王毅 美國 川普

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

針對當前伊朗局勢，大陸外長王毅指出，「這是一場本不應發生的戰爭」。他並提出中方認為正確和妥善處理伊朗及中東相關問題的五大基本原則：尊重國家主權、不得濫用武力、堅持不干涉內政、政治解決熱點問題、大國要發揮建設性作用。

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

王毅再談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬、搞政權更迭不得人心

美國與以色列攻擊伊朗，目前戰局仍在進行，各方也關注北京方面的表態與作為。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，大陸主張，伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯，也強調「「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則」、「策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心」。

談川普到訪 王毅：今年是中美關係「大年」 雙方需「營造適宜環境」

在中東戰火紛擾、國際局勢動盪下，美國總統川普對大陸的訪問成為舉世矚目的焦點。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

雷軍：AI時代 未來每周只需工作3天、每天2小時

大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍在大陸全國「兩會」期間中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代。他並預言，或許未來一周將只需工作3天，每天工作2個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

