談川普到訪 王毅：今年是中美關係「大年」 雙方需「營造適宜環境」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員兼大陸外長王毅8日上午出席記者會，回應多個問題。（記者廖士鋒／攝影）
在中東戰火紛擾、國際局勢動盪下，美國總統川普對大陸的訪問成為舉世矚目的焦點。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

十四屆全國人大四次會議於3月8日上午在梅地亞中心舉行記者會，邀請中共政治局委員、大陸外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」回答提問。CNN記者提問道，美國總統川普本月底訪問大陸引起大陸高度關注，美國與以色列對伊朗打擊會不會影響？訪問前他似乎尋求保持兩國關係緩和狀態，華府有人擔心他致力於達成經貿成果，而在台灣問題上讓步？如何看待兩國關係走向？

王毅回應時先說，你把翻譯都取代了（該記者自行以中文復述了英文提問），提的問題很長，感覺經過很長時間思考，想的也多。「中美關係總是要回答的，因為中美關係牽動各方影響全球。兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界」，

他說，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。王毅並提到，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。

他強調，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

王毅稱，大陸的態度始終是積極的，也是開放的，「關鍵是美方也要相向而行」。相信只要雙方以誠相待，以信相交，就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，「達成國際社會都歡迎的共識」，讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。

以色列 川普 中美關係 王毅 美國 外交政策

相關新聞

美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

針對當前伊朗局勢，大陸外長王毅指出，「這是一場本不應發生的戰爭」。他並提出中方認為正確和妥善處理伊朗及中東相關問題的五大基本原則：尊重國家主權、不得濫用武力、堅持不干涉內政、政治解決熱點問題、大國要發揮建設性作用。

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

王毅再談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬、搞政權更迭不得人心

美國與以色列攻擊伊朗，目前戰局仍在進行，各方也關注北京方面的表態與作為。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，大陸主張，伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯，也強調「「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則」、「策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心」。

雷軍：AI時代 未來每周只需工作3天、每天2小時

大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍在大陸全國「兩會」期間中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代。他並預言，或許未來一周將只需工作3天，每天工作2個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

大陸兩會 蔡奇：著力解決「政績觀偏差」問題

在大陸全國「兩會」（政協、人大）期間，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇7日強調，開展樹立和踐行正確政績觀學習教育是今年黨建的重要任務，要落實「立黨為公、為民造福、科學決策、真抓實幹」總要求，堅持學查改一體推進，著力解決政績觀偏差問題。他並要求地方換屆以正確用人導向引領幹事創業導向。

