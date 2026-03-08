AI影響深刻 人社部推動穩就業

大陸今年高校（大專院校）畢業生預計將高達一二七○萬人，再創歷史新高，就業形勢更加嚴峻。大陸人社部長王曉萍昨天表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」。她說，當前人工智能（ＡＩ）迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方正研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的「包容性發展」。

大陸十四屆全國人大四次會議昨天舉行民生主題記者會。王曉萍回應就業形勢等問題時指出，人社部正在會同有關部門編製「十五五」就業專項規畫，謀畫一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計畫等，提高發展的就業帶動力，推動高質量充分就業取得新進展。

她說，人社部正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用。 今年將開展大規模職業技能提升培訓，補貼性培訓一千萬人次以上，重點圍繞ＡＩ技術、低空經濟、新能源汽車、康養服務等組織專項培訓，更好緊貼產業、服務就業。

王曉萍表示，今年以來，人社部組織展開「春風行動暨就業援助季活動」，已舉辦三點一萬場招聘會，發布二千二百萬個崗位。從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到九成以上，勞動力市場實現溫暖開局。

大陸教育部長懷進鵬表示，高等教育「十四五」期間累計向社會輸送五千五百萬人才，對於「十五五」強化教育科技人才一體發展，他說，政府持續加強拔尖人才培養的力度與廣度，例如創建「國家學院試點」，圍繞大陸國家戰略，特別是人工智能、積體電路、生命科學、新能源、量子科技等前沿領域，「探索創新人才自主培養的新機制新模式」。

王曉萍強調，「十五五」時期，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，高品質發展前景廣闊，加上強大的制度優勢，實現就業大局穩定、態勢向好，「我們有信心、有能力」。