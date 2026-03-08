澳控共機黃海危險攔截 陸駁：操作正當

澳洲軍方近日披露一架艦載直升機在黃海上空遭中共海軍直升機攔截，更被逼近至「危險距離」，就此向中方提出抗議。大陸國防部回應強調相關操作「正當合理、專業規範」，並反控澳方直升機多次在黃海、東海海域對中方侵權滋擾。

澳洲國防部六日發表聲明表示，澳洲皇家海軍護衛艦「土烏巴」號（陸稱）「圖文巴」號四日在黃海國際水域執行例行活動，一架艦載直升機在上空飛行過程中，被一架中方直升機攔截。隨後中方直升機飛至與澳方直升機相同高度，並逼近至不安全距離，加速向澳方直升機側傾，導致澳方機組員必須採取閃避動作。

澳方表示，這是一次「不安全且不專業的機動動作」，對澳方飛機及人員構成風險。並強調當時正在黃海展開例行性巡邏。

大陸國防部網站六日晚間對此發布答記者問，發言人蔣斌表示，澳方有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白，中方對此強烈不滿、堅決反對。他說，近日澳洲「圖文巴」號護衛艦打著所謂「執行聯合國安理會決議」的幌子，多次派出艦載直升機在黃海、東海海域對中方抵近偵察並持續挑釁，危害大陸國家安全。針對澳方侵權滋擾行徑，中方軍隊迅即採取措施予以堅決有力應對，「相關操作正當合理、專業規範」，完全符合國際法和國際實踐。

蔣斌強調，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動。中方對任何以執行決議為名，危害大陸國家主權和安全的行徑，都絕不姑息，必將堅決反制。「我們敦促澳方切實尊重中方主權安全關切，立即停止散布虛假信息，嚴格約束海空兵力行動，不得實施任何冒險挑釁行徑，不要做破壞地區和平穩定的事」。

最近幾年，中澳已發生多次海空衝突。去年十月，澳洲曾指責一架共機在澳洲一架海上巡邏機附近發射照明彈，中方則視澳方非法侵入西沙領空。去年二月，澳方也指責共機在南海採取危險行動。