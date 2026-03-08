聽新聞
0:00 / 0:00

澳控共機黃海危險攔截 陸駁：操作正當

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

澳洲軍方近日披露一架艦載直升機在黃海上空遭中共海軍直升機攔截，更被逼近至「危險距離」，就此向中方提出抗議。大陸國防部回應強調相關操作「正當合理、專業規範」，並反控澳方直升機多次在黃海、東海海域對中方侵權滋擾。

澳洲國防部六日發表聲明表示，澳洲皇家海軍護衛艦「土烏巴」號（陸稱）「圖文巴」號四日在黃海國際水域執行例行活動，一架艦載直升機在上空飛行過程中，被一架中方直升機攔截。隨後中方直升機飛至與澳方直升機相同高度，並逼近至不安全距離，加速向澳方直升機側傾，導致澳方機組員必須採取閃避動作。

澳方表示，這是一次「不安全且不專業的機動動作」，對澳方飛機及人員構成風險。並強調當時正在黃海展開例行性巡邏。

大陸國防部網站六日晚間對此發布答記者問，發言人蔣斌表示，澳方有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白，中方對此強烈不滿、堅決反對。他說，近日澳洲「圖文巴」號護衛艦打著所謂「執行聯合國安理會決議」的幌子，多次派出艦載直升機在黃海、東海海域對中方抵近偵察並持續挑釁，危害大陸國家安全。針對澳方侵權滋擾行徑，中方軍隊迅即採取措施予以堅決有力應對，「相關操作正當合理、專業規範」，完全符合國際法和國際實踐。

蔣斌強調，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動。中方對任何以執行決議為名，危害大陸國家主權和安全的行徑，都絕不姑息，必將堅決反制。「我們敦促澳方切實尊重中方主權安全關切，立即停止散布虛假信息，嚴格約束海空兵力行動，不得實施任何冒險挑釁行徑，不要做破壞地區和平穩定的事」。

最近幾年，中澳已發生多次海空衝突。去年十月，澳洲曾指責一架共機在澳洲一架海上巡邏機附近發射照明彈，中方則視澳方非法侵入西沙領空。去年二月，澳方也指責共機在南海採取危險行動。

澳洲 直升機 中方

延伸閱讀

澳洲抗議中國軍機海上危險接近 北京稱操作正當

法外交部反對陸對日出口管制 陸使館回擊法國雙重標準

歐盟推新法案擬降低對陸依賴 陸：構成制度性歧視

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

相關新聞

推進反腐敗 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

大陸十四屆全國人大四次會議7日繼續舉行審議，中共中央總書記、中央軍委主席習近平3月7日下午在出席「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

香港官員稱中東局勢帶來利港機會 港府財政長：不要相信川普

中東美以伊之戰，引動全球局勢動盪，港府多名官員周末齊現身，主談中東衝突中的香港機會，港府財政長陳茂波更說，不要相信川普。

以黨領軍 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

在中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬後，中共軍委主席習近平昨天下午出席人大「解放軍和武警部隊代表團」會議。他強調，軍隊是拿槍桿子的，「軍中絕不能有對黨懷有二心之人」，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

王滬寧：掌握實現祖國完全統一的戰略主動

大陸全國政協主席王滬寧昨天參加人大「台灣代表團」的審議，王滬寧表示，要「增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

澳控共機黃海危險攔截 陸駁：操作正當

澳洲軍方近日披露一架艦載直升機在黃海上空遭中共海軍直升機攔截，更被逼近至「危險距離」，就此向中方提出抗議。大陸國防部回應強調相關操作「正當合理、專業規範」，並反控澳方直升機多次在黃海、東海海域對中方侵權滋擾。

AI影響深刻 人社部推動穩就業

大陸今年高校（大專院校）畢業生預計將高達一二七○萬人，再創歷史新高，就業形勢更加嚴峻。大陸人社部長王曉萍昨天表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」。她說，當前人工智能（ＡＩ）迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方正研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的「包容性發展」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。