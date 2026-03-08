聽新聞
王滬寧：掌握實現祖國完全統一的戰略主動

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸政協主席王滬寧4日下午作工作報告。記者廖士鋒／攝影
大陸政協主席王滬寧4日下午作工作報告。記者廖士鋒／攝影

大陸全國政協主席王滬寧昨天參加人大「台灣代表團」的審議，王滬寧表示，要「增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

新華社報導，王滬寧表示，過去一年，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。

他提到「要深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。他還表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。要秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸交流合作、融合發展，共創中華民族綿長福祉。

稍早宋濤於六日到台灣代表團進行工作交流，強調大陸國台辦將堅決貫徹落實「十五五」規劃綱要有關任務要求。他在評價「十四五」時指出，「我（大陸）對台全面性壓倒性優勢持續擴大，對台工作空間不斷拓展，對台影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權」。

在談論大陸「十五五規劃綱要草案」涉台內容時宋濤說，草案對台工作部分，科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，彰顯了對台方針政策的戰略連續性和策略靈活性，「必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件，更加有力推進祖國統一進程」。

