以黨領軍 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

在中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬後，中共軍委主席習近平昨天下午出席人大「解放軍和武警部隊代表團」會議。他強調，軍隊是拿槍桿子的，「軍中絕不能有對黨懷有二心之人」，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

新華社報導，習近平表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好「政治建軍」這個重要法寶，「毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導」，充分發揮政治建軍特有優勢，推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

習近平指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以「前所未有的決心和力度」深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。他稱，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用「全鏈條管控和績效評估」，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，「要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，選準配強高層黨委班子」。要堅持「黨管軍事、黨管幹部、黨管行業」，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用。他指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水準戰略管理「四類人才」培養。

一同出席的軍委副主席張升民強調，「兩個確立」是「新時代最重大政治成果」，今年是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年，全軍要「貫徹軍委主席負責制」，深化政治整訓、正風反腐，「不斷夯實忠誠維護核心、堅決聽從習主席指揮的政治根基」。要全面加強練兵備戰，強化以戰領訓、實戰實訓，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

大陸防長董軍指出，進入「十五五」這個關鍵當口，需強化政治建軍根本保證作用，深刻體悟強軍「首先要在政治上強、政治上強是最根本的強」，加緊鍛造更加堅實可靠的硬實力，著力塑造安全穩定的內外環境，維護好戰略機遇期。服從政治外交大局，堅決有力鬥爭、有效穩局控局，牢牢掌握戰略主動。