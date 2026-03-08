聽新聞
以黨領軍 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中共總書記習近平昨天出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。（新華社）

在中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立落馬後，中共軍委主席習近平昨天下午出席人大「解放軍和武警部隊代表團」會議。他強調，軍隊是拿槍桿子的，「軍中絕不能有對黨懷有二心之人」，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

新華社報導，習近平表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好「政治建軍」這個重要法寶，「毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導」，充分發揮政治建軍特有優勢，推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

習近平指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以「前所未有的決心和力度」深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。他稱，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用「全鏈條管控和績效評估」，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，「要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，選準配強高層黨委班子」。要堅持「黨管軍事、黨管幹部、黨管行業」，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用。他指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水準戰略管理「四類人才」培養。

一同出席的軍委副主席張升民強調，「兩個確立」是「新時代最重大政治成果」，今年是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年，全軍要「貫徹軍委主席負責制」，深化政治整訓、正風反腐，「不斷夯實忠誠維護核心、堅決聽從習主席指揮的政治根基」。要全面加強練兵備戰，強化以戰領訓、實戰實訓，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

大陸防長董軍指出，進入「十五五」這個關鍵當口，需強化政治建軍根本保證作用，深刻體悟強軍「首先要在政治上強、政治上強是最根本的強」，加緊鍛造更加堅實可靠的硬實力，著力塑造安全穩定的內外環境，維護好戰略機遇期。服從政治外交大局，堅決有力鬥爭、有效穩局控局，牢牢掌握戰略主動。

習近平 軍委副主席 張又俠

