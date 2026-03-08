兩會特別報導／江蘇挺外資拚研發 呼應習近平「四個新」政策

快訊

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京7日電
3月7日，十四屆全國人大四次會議江蘇代表團舉行開放團組會議。圖為全國人大代表、江蘇省長劉小濤回答記者提問。 中新社
3月7日，十四屆全國人大四次會議江蘇代表團舉行開放團組會議。圖為全國人大代表、江蘇省長劉小濤回答記者提問。 中新社

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規模以上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策，支持外資企業設立研發中心，很多外資到江蘇投資就是看上科創資源。意味外資進入江蘇省的形式與投資發生很大變化。而這也是台資投資江蘇時必要關注的新動向。

大陸國家主席習近平是江蘇省人大代表，5日參與江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

江蘇省委書記信長星7日也對習近平與會進行回應，他稱習近平在會上提出「四個新」：實現新突破、探索新途徑、開創新局面、取得新成果，這跟近年江蘇推「一中心一基地一樞紐」（產業科技創新中心、具有國際競爭力的先進製造業基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐‌）政策是一體的，目前上海有國際科創中心，將積極主動融入長三角的建設，積極主動跟上海、浙江、安徽協同連動。

劉小濤指出，江蘇省持續加強自主創新，在五方面著手：一是高質量科技供給，整合高校、實驗室等資源開展創新性研究，對關鍵核心技術攻關；二是高效率科技成果轉化機制，要解決成果不敢轉的問題，除了進行科技體系改革，在金融上則整合包擴國家創業引導基金等現有資源。最近還做探索，解決基金投不出去、不敢投的問題，建立禁止免責、風險共擔機制，積極探索知識產權的價值轉化模式；三是培養高水平創新性企業。

四是壯大高質量、高水平創新人才隊伍，解決學用脫節問題，「捨得把錢花在人身上」；五是打造AI發展高地，江蘇AI核心企業1,500家以上，算力資源位居大陸全國第二。

雷軍：AI時代 未來每周只需工作3天、每天2小時

大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍在大陸全國「兩會」期間中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代。他並預言，或許未來一周將只需工作3天，每天工作2個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並...

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

川普到訪 中美關係大年 王毅：議程已上桌

大陸「兩會」期間最受矚目的外長記者會昨日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到大陸的訪問會否受到影響？大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

新聞分析／陸積極籌備川習會 雙方算盤打響

距離美國總統川普按計畫對大陸進行訪問的時間還有三周，昨日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

警告高市 王毅稱台灣有事 日無權介入

日本首相高市早苗去年十一月表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在二月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅昨說，「中國的台灣地區出了事，日本有什麼權力行使自衛權？」並警告稱，絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

