解讀十五五涉台專章 陸全國台聯副會長：盼交流不要只像旅遊這樣淺層

針對大陸十五五規劃綱要草案的涉台專章，大陸全國台聯副會長楊毅周解讀稱，大陸希望交流不是泛泛交流，而是「能夠實實在在地推動兩岸關係的發展」，相關文件提到台胞同等待遇的「落實」也值得關注。

大陸十五五規劃綱要草案5日對外公布，當中的涉台專章分為兩節，一為推動兩岸經濟、二是深化兩岸交流。

大陸全國台聯副會長楊毅周7日下午在北京人民大會堂出席政協全體會議前，接受本報等台媒訪問時指出，十五五首先是強調兩岸加強經濟合作這塊，包含新質生產力、產業鏈方面等內容，且高質量來建設兩岸融合發展示範區。針對兩岸的文化交流，強調要兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，「我們任何現在的交流，都希望這些交流不是泛泛的交流、一般性的交流，而是通過這種交流能夠實實在在地推動兩岸關係的發展，推動兩岸同胞能夠相互了解，相互理解，而不是只是像旅遊似的這樣淺層次的交流」。

他說，特別是對台胞青年能夠到大陸來創業就業工作學習方面，創造各種各樣的條件，此外為台胞提供同等待遇的政策，這就是通過同等待遇的政策提供和完善，以及「落實」。現在很多政策，「但怎麼落實好，讓台胞能真正享受這些同等待遇政策、享受兩岸關係發展機遇」。

對今年兩岸關係有何展望？他回應，大陸一定要打擊台獨分裂勢力和反對外部干涉，「目的就是防止他們破壞兩岸關係的和平穩定」。他說，今年大陸依然強調要促進兩岸關係的和平發展、推動統一進程，這是大前提，大陸有信心維護兩岸關係和平穩定的局面，另一方面也一定要高度警惕，因為不管是台獨分裂勢力還是外部干涉，會想盡辦法來破壞兩岸關係。「一方面我們有信心，另一方面其實我覺得兩岸關係的嚴峻複雜局面很難消除，一定還會處於一種非常緊張的狀態」，所以有信心維持穩定，但是要付出很大的努力。

對國民黨主席鄭麗文可能訪陸，他說，鄭麗文如果要到大陸來，「我們還是非常歡迎」，只要在九二共識的基礎上，我們都非常歡迎台灣的各個社團、政黨，大家一起共同協商共同溝通，但能不能來，他說「不好說」，因為兩岸的交流涉及的面還是比較廣，而「如果是能來當然是最好」。