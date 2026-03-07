快訊

王滬寧赴「台灣代表團」審議：進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸政協主席王滬寧7日上午參加台灣代表團審議。（圖／截自央視新聞聯播）

今年大陸兩會，涉台訊號相當豐富，在大陸國台辦主任宋濤6日到大陸人大「台灣代表團」聽取意見並發表談話後，更高層的大陸政協主席王滬寧7日上午也參加了「台灣代表團」的審議，王滬寧表示，過去一年，大陸妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。

央視新聞聯播晚間消息，王滬寧表示，「要深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，深化兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

而新華社則刊發了較為完整的王滬寧談話。王滬寧表示，過去一年，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。他提到「要深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

他還表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。要秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸交流合作、融合發展，共創中華民族綿長福祉。

根據議程，7日上午是由代表小組會議審查計畫報告和草案、預算報告和草案。王滬寧去年也有參加台灣代表團審議。

推進反腐敗 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

大陸十四屆全國人大四次會議7日繼續舉行審議，中共中央總書記、中央軍委主席習近平3月7日下午在出席「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

香港官員稱中東局勢帶來利港機會 港府財政長：不要相信川普

中東美以伊之戰，引動全球局勢動盪，港府多名官員周末齊現身，主談中東衝突中的香港機會，港府財政長陳茂波更說，不要相信川普。

大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

