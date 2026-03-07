王滬寧赴「台灣代表團」審議：進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動

今年大陸兩會，涉台訊號相當豐富，在大陸國台辦主任宋濤6日到大陸人大「台灣代表團」聽取意見並發表談話後，更高層的大陸政協主席王滬寧7日上午也參加了「台灣代表團」的審議，王滬寧表示，過去一年，大陸妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。

央視新聞聯播晚間消息，王滬寧表示，「要深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，深化兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

而新華社則刊發了較為完整的王滬寧談話。王滬寧表示，過去一年，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們妥善應對複雜嚴峻的台海形勢，有力引領兩岸關係向前發展，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。他提到「要深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，增強必勝信心、塑造統一大勢，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

他還表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。要秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸交流合作、融合發展，共創中華民族綿長福祉。

根據議程，7日上午是由代表小組會議審查計畫報告和草案、預算報告和草案。王滬寧去年也有參加台灣代表團審議。