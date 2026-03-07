快訊

推進反腐敗 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共軍委主席習近平7日下午參加軍方代表團審議。（新華社）
中共軍委主席習近平7日下午參加軍方代表團審議。（新華社）

大陸十四屆全國人大四次會議7日繼續舉行審議，中共中央總書記、中央軍委主席習近平3月7日下午在出席「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

央視新聞報導，習近平表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好「政治建軍」這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

在聽取代表發言後，習近平發表重要講話。他指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭」。

習近平稱，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，歸根到底要靠各級黨組織來領導和推進。「要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，選准配強高層黨委班子，增強基層黨組織自主抓建能力，把各級黨組織建設得更加堅強有力」。要堅持「黨管軍事、黨管幹部、黨管行業」，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢。

習近平指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，堅持不懈用黨的創新理論鑄魂育人，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保現代化武器裝備掌握在革命化人才隊伍手中。要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水準戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。

香港官員稱中東局勢帶來利港機會 港府財政長：不要相信川普

中東美以伊之戰，引動全球局勢動盪，港府多名官員周末齊現身，主談中東衝突中的香港機會，港府財政長陳茂波更說，不要相信川普。

大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

