香港官員稱中東局勢帶來利港機會 港府財政長：不要相信川普

中東美以伊之戰，引動全球局勢動盪，港府多名官員周末齊現身，主談中東衝突中的香港機會，港府財政長陳茂波更說，不要相信川普。

港府財政長陳茂波7日出席香港一個論壇時說，在地緣政局下，全球資金避險，不少走向香港，面對地緣政治格局，要確保金融穩定，在金融體系中建立強大緩衝，強調香港銀行有流動性，資本充足率高。

陳茂波說，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加，風險較高亦提高營運成本，但香港金融市場近日相對穩定，原因是香港二千七百多間上市公司中，五成八是大陸公司，佔成交量八成，股票市場表現與大陸經濟關係比較密切。

陳茂波直接點名說，不要相信川普，香港要提高警惕，做好風險管理，無論面對什麼變化都有合適的預案處理；要有底線思維，就算有突如其來的問題，都不會覺得措手不及。

港府財經事務及庫務局局長許正宇出席一個電台節目時，對中東戰事持續如何影響經濟，稱中東在輸出能源方面有相當重要性，香港政府會持續監察。在中長期而言，突顯香港的安全港角色，成為大變局下的優勢，當局會持續加大相關工作，新一份預算案在金融方面亦有很多著墨。

港府勞工及福利局局長孫玉菡也說，中東緊張局勢，香港中至長期搶人才更有優勢，因為香港安全穩定的環境是其中一項最吸引人才的特點，國際局勢不穩，使這個優勢更加突顯，增加香港競爭力。他稱港府各項搶人才政策實施三年，至今有約二十七萬名人才抵港，當中高才通佔了四成人數。

港府運輸及物流局局長陳美寶表示，中東戰事不但波及鄰近地區安全，亦影響附近空域和荷莫茲海峽運作，為全球航空、航運市場帶來震盪。中東地區與香港地理距離雖遠，但香港作為高度國際化的城市，面對的外圍風險就似遠還近，各行業必須加強韌性，才能應付不可預知的局勢。香港港口持續面對外圍因素帶來的巨大挑戰，包括因地緣政治而不斷變化的環球航運貿易格局，和來自區內港口的激烈競爭等。