香港官員稱中東局勢帶來利港機會 港府財政長：不要相信川普

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港財政司司長陳茂波。圖／香港中通社
中東美以伊之戰，引動全球局勢動盪，港府多名官員周末齊現身，主談中東衝突中的香港機會，港府財政長陳茂波更說，不要相信川普

港府財政長陳茂波7日出席香港一個論壇時說，在地緣政局下，全球資金避險，不少走向香港，面對地緣政治格局，要確保金融穩定，在金融體系中建立強大緩衝，強調香港銀行有流動性，資本充足率高。

陳茂波說，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加，風險較高亦提高營運成本，但香港金融市場近日相對穩定，原因是香港二千七百多間上市公司中，五成八是大陸公司，佔成交量八成，股票市場表現與大陸經濟關係比較密切。

陳茂波直接點名說，不要相信川普，香港要提高警惕，做好風險管理，無論面對什麼變化都有合適的預案處理；要有底線思維，就算有突如其來的問題，都不會覺得措手不及。

港府財經事務及庫務局局長許正宇出席一個電台節目時，對中東戰事持續如何影響經濟，稱中東在輸出能源方面有相當重要性，香港政府會持續監察。在中長期而言，突顯香港的安全港角色，成為大變局下的優勢，當局會持續加大相關工作，新一份預算案在金融方面亦有很多著墨。

港府勞工及福利局局長孫玉菡也說，中東緊張局勢，香港中至長期搶人才更有優勢，因為香港安全穩定的環境是其中一項最吸引人才的特點，國際局勢不穩，使這個優勢更加突顯，增加香港競爭力。他稱港府各項搶人才政策實施三年，至今有約二十七萬名人才抵港，當中高才通佔了四成人數。

港府運輸及物流局局長陳美寶表示，中東戰事不但波及鄰近地區安全，亦影響附近空域和荷莫茲海峽運作，為全球航空、航運市場帶來震盪。中東地區與香港地理距離雖遠，但香港作為高度國際化的城市，面對的外圍風險就似遠還近，各行業必須加強韌性，才能應付不可預知的局勢。香港港口持續面對外圍因素帶來的巨大挑戰，包括因地緣政治而不斷變化的環球航運貿易格局，和來自區內港口的激烈競爭等。

相關新聞

推進反腐敗 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

大陸十四屆全國人大四次會議7日繼續舉行審議，中共中央總書記、中央軍委主席習近平3月7日下午在出席「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

香港官員稱中東局勢帶來利港機會 港府財政長：不要相信川普

中東美以伊之戰，引動全球局勢動盪，港府多名官員周末齊現身，主談中東衝突中的香港機會，港府財政長陳茂波更說，不要相信川普。

大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

