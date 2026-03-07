大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

7日下午大陸政協第十四屆四次會議第二次全體會議在北京人民大會堂舉行，吳江浩一步入會場就再度受到台灣媒體、日本媒體、香港媒體包圍，詢問的事項包含日本駐北京大使金杉憲治的表態、台灣議題等，吳江浩都沒有作答。

吳江浩的日語水平據說非常高，但在今日面對日本媒體以日文提問時，他表示「請你用中文提問」，對所有問題雖然都沒有回應，但顯然有在聆聽。隨後他被工作人員帶領離開媒體們。

幾乎在吳江浩出席會議的同時，中央社獨家報導，行政院長卓榮泰於7日上午赴日本看棒球賽，而這也創下中日斷交以來首度有現任行政院長到訪日本的紀錄，吳江浩是否先行得知相關消息，目前難以判斷。不過大陸外長王毅即將於8日上午出席外長記者會，屆時與日本相關議題勢必更受關注。

大陸十四屆全國人大四次會議發言人、前江蘇省委書記婁勤儉，4日上午甫在新聞發布會上指出，「維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人（此指日本首相高市早苗）發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民決不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整」。