快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席政協會議時，未回應中日外交爭端。特派記者廖士鋒／攝影
大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席政協會議時，未回應中日外交爭端。特派記者廖士鋒／攝影

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

7日下午大陸政協第十四屆四次會議第二次全體會議在北京人民大會堂舉行，吳江浩一步入會場就再度受到台灣媒體、日本媒體、香港媒體包圍，詢問的事項包含日本駐北京大使金杉憲治的表態、台灣議題等，吳江浩都沒有作答。

吳江浩的日語水平據說非常高，但在今日面對日本媒體以日文提問時，他表示「請你用中文提問」，對所有問題雖然都沒有回應，但顯然有在聆聽。隨後他被工作人員帶領離開媒體們。

幾乎在吳江浩出席會議的同時，中央社獨家報導，行政院長卓榮泰於7日上午赴日本看棒球賽，而這也創下中日斷交以來首度有現任行政院長到訪日本的紀錄，吳江浩是否先行得知相關消息，目前難以判斷。不過大陸外長王毅即將於8日上午出席外長記者會，屆時與日本相關議題勢必更受關注。

大陸十四屆全國人大四次會議發言人、前江蘇省委書記婁勤儉，4日上午甫在新聞發布會上指出，「維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人（此指日本首相高市早苗）發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民決不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整」。

日本

延伸閱讀

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

法外交部反對陸對日出口管制 陸使館回擊法國雙重標準

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

相關新聞

大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

變壓器訂單排到2027年 陸變壓器龍頭董座：靠持續創新

全國政協常委、陸變壓器巨頭之一正泰集團董事長南存輝7日在全國政協十四屆四次會議第二場委員通道上表示，這兩年全球AI算力建設爆發式增長，變壓器一台難求。去年其企業的變壓器出口年增71.4%，工廠訂單排到2027年，他說這份成就「靠的是持續創新」。

陸科技部前部長王志剛：要加強科技開放合作

全國政協委員、科技部原部長王志剛7日在全國政協十四屆四次會議「委員通道」上表示，面向「十五五」，面向未來，實現高水平科技自立自強始終是現代化全局工作中的重中之重。「要加強科技的開放合作，向科技要高質量發展，向科技要新質生產力，向科技要可持續發展和競爭力。」

陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。