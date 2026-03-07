快訊

連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。（央視新聞）
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

由於中共中央軍委副主席張又俠，以及軍委兼參謀總長劉振立，才剛在1月底雙雙被查，加上中東戰火未歇，也讓今年解放軍和武警部隊代表團格外敏感。多位共軍將領在會議入場時，面對媒體追問伊朗局勢、台海議題與中共軍委班子等問題時，都不發一語，快步離去。

今年大陸人大的「解放軍與武警代表團」於3日成立，中共軍委副主席張升民擔任團長，代表團罕見未設有「副團長」，總人數也下降到243名，相較於本屆人大之初的281名大幅縮水。

解放軍報6日報導，大陸全國人大代表、中共中央軍委副主席張升民，5日在十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團分組會上表示，全軍要強化政治引領、聚力備戰攻堅，確保「十五五」時期國防和軍隊建設實現良好開局。張升民的談話被外界解讀為向軍中重申，必須完全服從習近平的強烈訊號。

大陸駐日大使吳江浩今出席政協會議 仍避答台日媒體詢問

大陸駐日本大使吳江浩7日下午出席大陸政協會議時，面對台媒與日媒包圍提問，僅提醒日媒「請你用中文發問」，也向媒體表示「謝謝你們」。此次大陸兩會期間，吳江浩堪稱最受關注的外交官，已數次被媒體包圍。

連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

變壓器訂單排到2027年 陸變壓器龍頭董座：靠持續創新

全國政協常委、陸變壓器巨頭之一正泰集團董事長南存輝7日在全國政協十四屆四次會議第二場委員通道上表示，這兩年全球AI算力建設爆發式增長，變壓器一台難求。去年其企業的變壓器出口年增71.4%，工廠訂單排到2027年，他說這份成就「靠的是持續創新」。

陸科技部前部長王志剛：要加強科技開放合作

全國政協委員、科技部原部長王志剛7日在全國政協十四屆四次會議「委員通道」上表示，面向「十五五」，面向未來，實現高水平科技自立自強始終是現代化全局工作中的重中之重。「要加強科技的開放合作，向科技要高質量發展，向科技要新質生產力，向科技要可持續發展和競爭力。」

陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

