連續14年 習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，這已是習近平連續14年來每年全國兩會必到的代表團。

由於中共中央軍委副主席張又俠，以及軍委兼參謀總長劉振立，才剛在1月底雙雙被查，加上中東戰火未歇，也讓今年解放軍和武警部隊代表團格外敏感。多位共軍將領在會議入場時，面對媒體追問伊朗局勢、台海議題與中共軍委班子等問題時，都不發一語，快步離去。

今年大陸人大的「解放軍與武警代表團」於3日成立，中共軍委副主席張升民擔任團長，代表團罕見未設有「副團長」，總人數也下降到243名，相較於本屆人大之初的281名大幅縮水。

解放軍報6日報導，大陸全國人大代表、中共中央軍委副主席張升民，5日在十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團分組會上表示，全軍要強化政治引領、聚力備戰攻堅，確保「十五五」時期國防和軍隊建設實現良好開局。張升民的談話被外界解讀為向軍中重申，必須完全服從習近平的強烈訊號。