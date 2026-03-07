陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

對於現在「弱的」，要加快補齊短板。實施服務業提質擴能行動，深化服務領域改革開放，完善支援政策體系，補強生產性服務業薄弱環節，大力培育「中國服務」品牌。對於「傳統的」，要加快優化提升。堅持分業施策，做強做優精品鋼材基地、一流石化基地、高端船舶和海洋工程裝備基地，推進機械裝備等全產業鏈創新，擴大輕工、紡織等優質產品供給。

對於「新興的」，要加快培育壯大。一個是因地制宜建強新一代資訊技術、新能源、機器人、航空航太等戰略性新興產業集群，另一個是推動量子科技、腦機介面、具身智慧、6G等未來產業加快發展。

大陸國家發改委創新和高技術發展司司長白京羽表示，構建戰略性新興產業、新興支柱產業和未來產業組成的、遠近結合的新興產業發展序列。立足當前，繼續抓好新一代信息技術、新能源等戰略性新興產業發展，因地制宜建設各具特色、優勢互補的產業集群。面向中期，致力打造積體電路、生物醫藥、航空航太等新興支柱產業，構築國民經濟發展的新支柱。著眼長遠，前瞻佈局量子科技、腦機介面、具身智慧等未來產業，培育「明天」的戰略性新興產業、「後天」的支柱產業。

白京羽指出，圍繞要素集聚，建立未來產業投入增長機制和風險分擔機制，加強重點領域人才培養，優化國家級科技創新平台基地布局，有力支撐產業發展。圍繞因地制宜，嚴格落實重大生產力佈局，引導各方面科學理性，實事求是地開展工作。圍繞監管有效，推進新興領域立法，完善市場准入制度，創新監管方式，統籌好發展和安全，真正做到放得活、管得好。

國家發改委秘書長袁達表示，堅持投資於人與投資於物緊密結合，優化政府投資結構，提高民生類政府投資比重，激發民間投資活力，推動新興領域應用場景向民營企業開放，平等保障要素需求。