陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

同時，打造形態多樣的開放高地。去年底，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作，「十五五」時期將持續提升貿易投資和要素流動等重點領域的開放水準。實施自由貿易試驗區提升戰略，推動有條件的自貿試驗區圍繞數字經濟、科技創新、離岸貿易等領域開展更多首創首試。

她提到，「十五五」時期將促進外貿提質增效、推進進出口平衡發展，修訂鼓勵進口技術、產品和服務目錄，完善跨境服務貿易的負面清單管理制度，完善保稅維修和再製造、新型離岸貿易等政策環境，持續辦好進博會、廣交會、服貿會等重大展會，為世界各國提供更加廣闊的市場機遇。

此外「十五五」時期，將持續優化外商投資環境，全面落實外資企業國民待遇，健全外商投資服務保障體系，落實好「准入又准營」，歡迎更多外資企業在大陸投資，共同分享先進製造、現代服務、高新技術、節能環保等領域的巨大發展空間。同時，健全海外綜合服務體系，支持有條件的企業開展互利共贏的境外投資合作。

大陸國家發改委副主任鄭備7日則表示，「十五五」規劃綱要草案共設18篇、62章、171節，分為三大板塊。第一板塊為總論，對應第一篇，包括發展環境、指導方針和主要目標，主要是貫徹落實黨中央「建議」明確的指導思想、原則和目標要求，提出了「十五五」時期經濟社會發展的20項主要指標。

第二板塊是重大戰略任務，對應第二篇至第十七篇，從產業發展、科技創新、數智化發展、國內市場、深化改革、對外開放、鄉村振興、城鄉區域、文化建設、人口發展、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設、民主法治、一國兩制等16個方面闡述主要任務和重大舉措。

其中，順應數位技術和人工智慧發展大勢，將提升數智化發展水準單獨成篇；立足人口發展的階段性特徵，將人口高品質發展單獨成篇。第三板塊是規劃實施保障，對應第十八篇，闡述堅持和加強黨中央集中統一領導，健全規劃實施機制，充分調動全社會積極性主動性創造性，確保黨中央決策部署落到實處。