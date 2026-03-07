快訊

變壓器訂單排到2027年 陸變壓器龍頭董座：靠持續創新

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
全國政協常委、陸變壓器巨頭之一正泰集團董事長南存輝7日在全國政協十四屆四次會議第二場委員通道上表示，其工廠訂單排到2027年。圖／新華社
全國政協常委、陸變壓器巨頭之一正泰集團董事長南存輝7日在全國政協十四屆四次會議第二場委員通道上表示，這兩年全球AI算力建設爆發式增長，變壓器一台難求。去年其企業的變壓器出口年增71.4%，工廠訂單排到2027年，他說這份成就「靠的是持續創新」。

正泰集團旗下的正泰電器是大陸低壓電氣龍頭企業，其成立於1997年8月，於2010年1月21日在上海證券交易所成功上市，是中國首家以低壓電器為主營業務的A股上市公司，位列亞洲上市公司50強。

南存輝說，他們率先突破變壓器關鍵技術，達到了碳排放降低98%、生物降解率100%，可以說正在引領全球變壓器行業綠色發展的新方向。

南存輝說，現在的工廠裡，從接訂單到產品交付，全流程都是靠數據和算法驅動，成本降低20%，效率提高50%。與此同時，他們還以AI+雲平台技術，打造行業大模型，帶動供應鏈夥伴實施數字化改造，促進中小微企業共同成長。

「我們每一台生產設備的背後，都是成百上千家供應商企業緊密協同的結果」南存輝說，在大陸國家戰略引領下，依託超大規模市場優勢，整個行業的發展蓬勃向上，中國製造以萬馬奔騰之勢，邁向新的發展階段。

