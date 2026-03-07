陸科技部前部長王志剛：要加強科技開放合作

全國政協委員、科技部原部長王志剛7日在全國政協十四屆四次會議「委員通道」上表示，面向「十五五」，面向未來，實現高水平科技自立自強始終是現代化全局工作中的重中之重。「要加強科技的開放合作，向科技要高質量發展，向科技要新質生產力，向科技要可持續發展和競爭力。」

王志剛也提及，大陸科技型企業在技術創新、成果轉化方面能力增強，在基礎研究方面也已經成長起來，這歸功於大陸「一個很大的優勢，就是戰略規劃的優勢」。

王志剛從科技創新成果與能力來看十四五的成績，在成果上，他表示，在AI領域，具身智能、多模態的AI助手都呈現出很多的亮點。這背後也是大陸在數學、晶片、模型架構、計算能力以及在減速器電機控制系統等方面的科技進步；在量子科技方面，量子通信、量子計算、量子測量等方面都取得了一系列新的成果;此外在集成電路領域，在新能源、新藥創制等方面都有成績跟亮點。

在創新能力上，王志剛指出，科研人員在「十四五」期間不僅規模擴大，更主要的是能力水平的提升，他們不僅能解答好科學問題，攻克技術難關，同時還能提出很多新的科學問題和準確把握科技前沿的方向和重點。

王志剛稱，大陸的戰略科技力量佈局在「十四五」也有很大提高。國家實驗室，全國重點實驗室、科研院所、研究型大學以及高科技企業等機構形成了從基礎研究、應用基礎研究到技術創新、成果轉化、產業化、工程化的完整的科技創新鏈條。