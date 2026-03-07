被賦予科技「新」任務 江蘇省長：外資進入江蘇形式跟投資發生大變化

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策，支持外資企業設定研發中心，很多外資到江蘇投資就是看上科創資源。意味外資進入江蘇省的形式與投資發生很大變化。而這也是台資投資江蘇時必要關注的新動向。

大陸國家主席習近平作為江蘇省人大代表成員之一，5日參與江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

江蘇省委書記信長星7日也對習近平與會進行回應，他稱習近平在會上提出「四個新」：實現新突破、探索新途徑、開創新局面、取得新成果。他說，這跟進年江蘇推「一中心一基地一樞紐」（產業科技創新中心、具有國際競爭力的先進製造業基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐‌）政策是一體的。他同時表示近年特別振奮的重大機遇，目前上海有國際科創中心，將積極主動融入長三角的建設，積極主動跟上海、浙江、安徽協同連動。

劉小濤指出，江蘇省持續加強自主創新，在五方面著手：一是高質量科技供給，整合高校、實驗室等資源開展創新性研究，對關鍵核心技術攻關；二是高效率科技成果轉化機制，要解決成果不敢轉的問題，除了進行科技體系改革，在金融上則整合包擴國家創業引導基金等現有資源。最近還做探索，解決基金投不出去、不敢投的問題，建立禁止免責、風險共擔機制，積極探索知識產權的價值轉化模式；三是培養高水平創新性企業；四是壯大高質量、高水平創新人才隊伍，解決學用脫節問題，「捨得把錢花在人身上」；五是打造AI發展高地，江蘇AI核心企業1,500家以上，算力資源位居大陸全國第二，通過國家備案大模型66個，算法83個，工業機器人產業名列前茅。去年便推動「OPC」單人成軍一人一公司，下一步建好中科願AI研究所，算力數據晶片研發供給。

習近平自2023年作為江蘇人大代表團成員以來，每年都會參與江蘇團審議，而每次出席與發言，也成為大陸發展科技政策的風向標，同時江蘇省作為製造業、科技大省被賦予的角色也備受關注。梳理習近平自2023年至今給江蘇的期許，2023年時強調高質量發展走在前面；2024年為因地制宜發展新質生產力；2025年是經濟大省挑大樑；2026年則是要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

江蘇代表團7日在北京召開審議政府工作報告會議。記者黃雅慧／攝影