快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

被賦予科技「新」任務 江蘇省長：外資進入江蘇形式跟投資發生大變化

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
江蘇省委書記信長星7日稱習近平在會上提出「四個新」：實現新突破、探索新途徑、開創新局面、取得新成果。他說，這跟進年江蘇推「一中心一基地一樞紐」是一體的。記者黃雅慧／攝影
江蘇省委書記信長星7日稱習近平在會上提出「四個新」：實現新突破、探索新途徑、開創新局面、取得新成果。他說，這跟進年江蘇推「一中心一基地一樞紐」是一體的。記者黃雅慧／攝影

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策，支持外資企業設定研發中心，很多外資到江蘇投資就是看上科創資源。意味外資進入江蘇省的形式與投資發生很大變化。而這也是台資投資江蘇時必要關注的新動向。

大陸國家主席習近平作為江蘇省人大代表成員之一，5日參與江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

江蘇省委書記信長星7日也對習近平與會進行回應，他稱習近平在會上提出「四個新」：實現新突破、探索新途徑、開創新局面、取得新成果。他說，這跟進年江蘇推「一中心一基地一樞紐」（產業科技創新中心、具有國際競爭力的先進製造業基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐‌）政策是一體的。他同時表示近年特別振奮的重大機遇，目前上海有國際科創中心，將積極主動融入長三角的建設，積極主動跟上海、浙江、安徽協同連動。

劉小濤指出，江蘇省持續加強自主創新，在五方面著手：一是高質量科技供給，整合高校、實驗室等資源開展創新性研究，對關鍵核心技術攻關；二是高效率科技成果轉化機制，要解決成果不敢轉的問題，除了進行科技體系改革，在金融上則整合包擴國家創業引導基金等現有資源。最近還做探索，解決基金投不出去、不敢投的問題，建立禁止免責、風險共擔機制，積極探索知識產權的價值轉化模式；三是培養高水平創新性企業；四是壯大高質量、高水平創新人才隊伍，解決學用脫節問題，「捨得把錢花在人身上」；五是打造AI發展高地，江蘇AI核心企業1,500家以上，算力資源位居大陸全國第二，通過國家備案大模型66個，算法83個，工業機器人產業名列前茅。去年便推動「OPC」單人成軍一人一公司，下一步建好中科願AI研究所，算力數據晶片研發供給。

習近平自2023年作為江蘇人大代表團成員以來，每年都會參與江蘇團審議，而每次出席與發言，也成為大陸發展科技政策的風向標，同時江蘇省作為製造業、科技大省被賦予的角色也備受關注。梳理習近平自2023年至今給江蘇的期許，2023年時強調高質量發展走在前面；2024年為因地制宜發展新質生產力；2025年是經濟大省挑大樑；2026年則是要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。

江蘇代表團7日在北京召開審議政府工作報告會議。記者黃雅慧／攝影
江蘇代表團7日在北京召開審議政府工作報告會議。記者黃雅慧／攝影

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策。記者黃雅慧／攝影
江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策。記者黃雅慧／攝影

延伸閱讀

陸十五五規劃 訂 AI 高標 四年後產業規模要增至46兆元

陸發改委：今年GDP增量超人民幣6兆 「十五五」末人工智能達10兆以上

十五五到來 北京市長：牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

相關新聞

變壓器訂單排到2027年 陸變壓器龍頭董座：靠持續創新

全國政協常委、陸變壓器巨頭之一正泰集團董事長南存輝7日在全國政協十四屆四次會議第二場委員通道上表示，這兩年全球AI算力建設爆發式增長，變壓器一台難求。去年其企業的變壓器出口年增71.4%，工廠訂單排到2027年，他說這份成就「靠的是持續創新」。

陸科技部前部長王志剛：要加強科技開放合作

全國政協委員、科技部原部長王志剛7日在全國政協十四屆四次會議「委員通道」上表示，面向「十五五」，面向未來，實現高水平科技自立自強始終是現代化全局工作中的重中之重。「要加強科技的開放合作，向科技要高質量發展，向科技要新質生產力，向科技要可持續發展和競爭力。」

被賦予科技「新」任務 江蘇省長：外資進入江蘇形式跟投資發生大變化

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策，支持外資企業設定研發中心，很多外資到江蘇投資就是看上科創資源。意味外資進入江蘇省的形式與投資發生很大變化。而這也是台資投資江蘇時必要關注的新動向。

馬年首飛！長征八號甲遙八火箭 預計13 日發射

由中國運載火箭技術研究院研製的長征八號甲遙八運載火箭，7日在海南商業航太發射場實施轉運，火箭箭體順利運至發射區一號發射工位，計畫執行13日馬年首飛任務。

陸發改委：全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器關鍵核心技術攻關

大陸國家發展改革委秘書長袁達7日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

陸發改委：「十五五」續推動電信、互聯網、教育等領域有序擴大開放

大陸國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷，7日在國新辦吹風會上表示，近年來大陸的對外開放水準不斷提升，外資准入負面清單已經壓縮至29條，製造業領域外資准入限制全面「清零」。「十五五」規劃綱要草案將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，縮減外資准入負面清單，讓外資企業在中國的投資空間更廣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。