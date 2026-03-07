快訊

澳洲抗議中國軍機海上危險接近 北京稱操作正當

中央社／ 台北7日電

澳洲國防部表示，一架澳洲軍用直升機日前在黃海國際水域上空遭中國直升機攔截，已為此向中國表達關切。對此，中國國防部回應稱相關操作「正當合理」。

中國國防部官網6日透過發言人蔣斌答記者問方式，回應澳洲軍用直升機近日在黃海國際水域遭攔截一事。

蔣斌表示，「澳方有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白，我們對此強烈不滿、堅決反對」。

蔣斌說，澳洲圖文巴號護衛艦（土烏巴艦，HMASToowoomba）多次派出艦載直升機在黃海、東海海域對中方抵近偵察並持續挑釁，危害中國國家安全，「針對澳方侵權滋擾行徑，中國軍隊迅即採取措施予以堅決有力應對，相關操作正當合理、專業規範，完全符合國際法和國際實踐」。

蔣斌還表示，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，進行監視活動，「中方對任何以執行決議為名，危害中國國家主權和安全的行徑，都絕不姑息，必將堅決反制」。

外電報導，澳洲國防部6日聲明指出，一架澳洲軍用直升機4日在黃海國際水域上空飛行時，遭一架中國直升機攔截。該架中國直升機調整高度至與澳方直升機相同，隨後逼近到不安全距離，加速向澳方直升機側傾，導致澳洲機組員必須採取閃避動作。

澳洲表示，當時正在黃海展開例行性巡邏，而這項例行性巡邏是國際社會執行聯合國安全理事會對北韓制裁行動的一部分。

2025年10月，澳洲也曾批評中國戰鬥機在澳洲海上巡邏機附近投放照明彈的動作「不安全且不專業」。

澳洲 國家安全

