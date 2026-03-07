快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

聽新聞
0:00 / 0:00

停工兩年多後 阿根廷宣布中阿聯合承建的水電項目恢復施工

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
阿根廷政府宣布重啟聖克魯斯省水電項目建設、恢復施工。圖為項目兩座水電站之一的塞佩爾尼克水電站。 取自布宜諾斯艾利斯論壇報
阿根廷政府宣布重啟聖克魯斯省水電項目建設、恢復施工。圖為項目兩座水電站之一的塞佩爾尼克水電站。 取自布宜諾斯艾利斯論壇報

《環球時報》報導，阿根廷政府5日宣布，在阿根廷能源公司Enarsa與由中國葛洲壩集團牽頭負責施工的臨時企業聯營體簽署補充協議後，包括兩座水電站在內的聖克魯斯省水電項目正式重啟、恢復施工。

報導稱，聖克魯斯水力發電計畫的融資協議於2014年簽署，並由中國葛洲壩集團與阿方企業組成聯營體，承擔工程建設任務。然而，由於阿根廷歷屆政府遺留的許多財務與技術問題，該計畫自2023年年底起便處於停滯狀態。

另據布宜諾斯艾利斯論壇報報導，阿根廷經濟部長路易斯．卡普托週四宣布，聖克魯斯省「豪爾赫．塞佩爾尼克」水電站的建設工作即將恢復。卡普托在他的X帳戶上證實了這一消息，並補充說，該建設「可能在 2030 年完成」，並將為阿根廷互聯電力系統貢獻 1860吉瓦時（ GWh）的電力。

報導稱，該項目最初於2023年12月（即哈維爾·米萊總統就職當月）因資金短缺而停工。另一座規模更大的水壩——內斯托爾·基什內爾水壩的建造也同時停止。去年一月，聖克魯斯省政府宣布將從中國獲得 1.36 億美元的貸款來完成這項工程，但必須就新的技術和經濟條件達成協議。根據經濟部的聲明，這些工程於2013 年招標，原定於 2023 年完工，但「卻飽受違約、未能根據不斷上漲的成本更新價格以及投訴累積的困擾」。

聲明還補充說，要完成這座大壩及其更大的姊妹壩——內斯托爾．基什內爾大壩的建設，估計還需要50億美元的投資。

而環時則報導稱，聖克魯斯省省長克勞迪奧．比達爾強調，聖克魯斯省水電項目（中方簡稱「基塞」水力發電項目，即「基什內爾總統水電站」和「塞佩爾尼克省長水電站」的合稱）是該省有史以來最大的工程項目，也是阿根廷最重要的基建項目之一，將對地區就業和經濟活動產生積極影響。

阿根廷媒體Infobae報導稱，根據已簽署的最新協議，規模較小但完工進度已達46%的塞佩尼克省長水電站建設將優先恢復，另一座基什內爾總統水電站目前工程進度為20%，後者的複工時間仍需進一步討論。

聖克魯斯省政府方面則表示，上述水力發電廠工程重啟將對就業和國家能源結構產生積極影響，因為協議規定將重新僱用1800名工人，且優先錄用聖克魯斯省居民，並間接創造逾2200個就業崗位。

阿根廷

延伸閱讀

與台恢復邦交有望？宏國新總統阿斯夫拉 要檢討對陸協議

越南電信商再向大陸5G靠攏 美方：盼安全先於價格

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

相關新聞

核融合躋身大陸「未來能源」戰略部署 預計2050年前後實現商用發電

大陸全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如，在中核集團兩會代表委員記者見面會上介紹大陸在可控核融合商業方面的進展，預計2027年可開啟核融合燃燒實驗研究；2030年左右，具備大陸首個工程實驗堆（反應爐）的研發設計建造能力。

宋濤：大陸對臺壓倒性優勢持續擴大「 十五五」更加有力推進統一進程

據國台辦的微信公眾號，3月6日上午，中共中央臺辦、國務院臺辦主任宋濤到全國人大臺灣省代表團聽取意見，進行工作交流。 宋濤在發言人時強調，大陸對臺全面性壓倒性優勢持續擴大，對臺工作空間不斷拓展，對臺影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。「 十五五」規畫綱要準確把握統一的歷史方位和步驟進程，將更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。

停工兩年多後 阿根廷宣布中阿聯合承建的水電項目恢復施工

《環球時報》報導，阿根廷政府5日宣布，在阿根廷能源公司Enarsa與由中國葛洲壩集團牽頭負責施工的臨時企業聯營體簽署補充協議後，包括兩座水電站在內的聖克魯斯省水電項目正式重啟、恢復施工。

坦言AI對就業帶來「深刻影響」 大陸人社部長：正在研究相關政策

在人工智慧（AI）科技浪潮衝擊下，就業環境的變遷備受關注，特別是今年大陸高校畢業生預計將高達1,270萬人。而大陸人社部長表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」，但也強調當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

香江風情／李強談港澳要求「治理效能」背後藏何深意？

北京召開第十四屆全國人大四次會議，國務院總理李強提交的政府工作報告中，談到港澳事務有兩個敏感詞，一是將長期使用的「保持」港澳長期繁榮穩定，改為「促進」，一是要求港澳「依法治理效能」。香港政圈對這兩個敏感點，有了不少猜測，包括北京相信港府治理水平有限而有所不滿。 要弄明白李強此處的意有所指，先要弄清那「治理效能」的來處。聯合報資深香港特派員李春告訴你，這四個字有何深意……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。