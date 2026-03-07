停工兩年多後 阿根廷宣布中阿聯合承建的水電項目恢復施工

《環球時報》報導，阿根廷政府5日宣布，在阿根廷能源公司Enarsa與由中國葛洲壩集團牽頭負責施工的臨時企業聯營體簽署補充協議後，包括兩座水電站在內的聖克魯斯省水電項目正式重啟、恢復施工。

報導稱，聖克魯斯水力發電計畫的融資協議於2014年簽署，並由中國葛洲壩集團與阿方企業組成聯營體，承擔工程建設任務。然而，由於阿根廷歷屆政府遺留的許多財務與技術問題，該計畫自2023年年底起便處於停滯狀態。

另據布宜諾斯艾利斯論壇報報導，阿根廷經濟部長路易斯．卡普托週四宣布，聖克魯斯省「豪爾赫．塞佩爾尼克」水電站的建設工作即將恢復。卡普托在他的X帳戶上證實了這一消息，並補充說，該建設「可能在 2030 年完成」，並將為阿根廷互聯電力系統貢獻 1860吉瓦時（ GWh）的電力。

報導稱，該項目最初於2023年12月（即哈維爾·米萊總統就職當月）因資金短缺而停工。另一座規模更大的水壩——內斯托爾·基什內爾水壩的建造也同時停止。去年一月，聖克魯斯省政府宣布將從中國獲得 1.36 億美元的貸款來完成這項工程，但必須就新的技術和經濟條件達成協議。根據經濟部的聲明，這些工程於2013 年招標，原定於 2023 年完工，但「卻飽受違約、未能根據不斷上漲的成本更新價格以及投訴累積的困擾」。

聲明還補充說，要完成這座大壩及其更大的姊妹壩——內斯托爾．基什內爾大壩的建設，估計還需要50億美元的投資。

而環時則報導稱，聖克魯斯省省長克勞迪奧．比達爾強調，聖克魯斯省水電項目（中方簡稱「基塞」水力發電項目，即「基什內爾總統水電站」和「塞佩爾尼克省長水電站」的合稱）是該省有史以來最大的工程項目，也是阿根廷最重要的基建項目之一，將對地區就業和經濟活動產生積極影響。

阿根廷媒體Infobae報導稱，根據已簽署的最新協議，規模較小但完工進度已達46%的塞佩尼克省長水電站建設將優先恢復，另一座基什內爾總統水電站目前工程進度為20%，後者的複工時間仍需進一步討論。

聖克魯斯省政府方面則表示，上述水力發電廠工程重啟將對就業和國家能源結構產生積極影響，因為協議規定將重新僱用1800名工人，且優先錄用聖克魯斯省居民，並間接創造逾2200個就業崗位。