聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸人社部長王曉萍7日指出，當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響。（記者廖士鋒／攝影）
人工智慧（AI）科技浪潮衝擊下，就業環境的變遷備受關注，特別是今年大陸高校畢業生預計將高達1,270萬人。而大陸人社部長表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」，但也強調當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

大陸十四屆全國人大四次會議7日上午在北京梅地亞中心舉行民生主題記者會。大陸人社部長王曉萍回應就業形勢等問題時指出，「十五五」時期，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，加上強大的制度優勢，「實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力」。同時她坦承，「不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰」。

她提到正在謀劃一批「重大就業政策」，並表示當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。「我們也在研究相關政策，積極發揮人工智慧在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展」。

針對實施穩崗擴容提質行動，王曉萍強調，「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，「擴容」方面，挖掘數位經濟、高端製造、現代服務等領域就業潛力，「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，全面落實農民工工資支付保障制度等。另，今年高校畢業生預計1,270萬人，官方將「深挖各管道就業潛力，拓展基層就業空間」。對「大齡勞動者」則將推出「適合他們的技能培訓項目」。

她說，今年以來官方組織開展春風行動暨就業援助季活動，已舉辦3.1萬場招聘會，發布2,200萬個崗位（職缺）。「從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到9成以上，勞動力市場實現溫暖開局」。

而大陸教育部長懷進鵬說，高等教育「十四五」期間累計向社會輸送5500萬人才，毛入學率從中共十八大前的不到30%到現在超過60%，近年也不斷增加學位容量，他也強調，將會持續對違規辦學、超時學習、校園欺凌等開展清理整治。大陸民政部長陸治原則指出，將會同有關部門從資金、規劃、標準、人才、科技等方面加大支持力度，指導各地科學規劃養老服務設施布局，制定養老服務國家標準和行業標準，大力發展智慧養老，將「養老服務師」納入新職業。

最低工資 全國人大 人工智慧

相關新聞

核融合躋身大陸「未來能源」戰略部署 預計2050年前後實現商用發電

大陸全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如，在中核集團兩會代表委員記者見面會上介紹大陸在可控核融合商業方面的進展，預計2027年可開啟核融合燃燒實驗研究；2030年左右，具備大陸首個工程實驗堆（反應爐）的研發設計建造能力。

宋濤：大陸對臺壓倒性優勢持續擴大「 十五五」更加有力推進統一進程

據國台辦的微信公眾號，3月6日上午，中共中央臺辦、國務院臺辦主任宋濤到全國人大臺灣省代表團聽取意見，進行工作交流。 宋濤在發言人時強調，大陸對臺全面性壓倒性優勢持續擴大，對臺工作空間不斷拓展，對臺影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。「 十五五」規畫綱要準確把握統一的歷史方位和步驟進程，將更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。

停工兩年多後　阿根廷宣布中阿聯合承建的水電項目恢復施工

《環球時報》報導，阿根廷政府5日宣布，在阿根廷能源公司Enarsa與由中國葛洲壩集團牽頭負責施工的臨時企業聯營體簽署補充協議後，包括兩座水電站在內的聖克魯斯省水電項目正式重啟、恢復施工。

坦言AI對就業帶來「深刻影響」 大陸人社部長：正在研究相關政策

在人工智慧（AI）科技浪潮衝擊下，就業環境的變遷備受關注，特別是今年大陸高校畢業生預計將高達1,270萬人。而大陸人社部長表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」，但也強調當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

香江風情／李強談港澳要求「治理效能」背後藏何深意？

北京召開第十四屆全國人大四次會議，國務院總理李強提交的政府工作報告中，談到港澳事務有兩個敏感詞，一是將長期使用的「保持」港澳長期繁榮穩定，改為「促進」，一是要求港澳「依法治理效能」。香港政圈對這兩個敏感點，有了不少猜測，包括北京相信港府治理水平有限而有所不滿。 要弄明白李強此處的意有所指，先要弄清那「治理效能」的來處。聯合報資深香港特派員李春告訴你，這四個字有何深意……

