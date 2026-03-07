核融合躋身大陸「未來能源」戰略部署 預計2050年前後實現商用發電

大陸全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如，在中核集團兩會代表委員記者見面會上介紹大陸在可控核融合商業方面的進展，預計2027年可開啟核融合燃燒實驗研究；2030年左右，具備大陸首個工程實驗堆（反應爐）的研發設計建造能力。

2035年左右，將建成大陸首個工程反應爐；預計2045年左右建成大陸首個商用示範反應爐；如工程實驗反應爐與商用示範反應爐按預期順利推進，預計2050年前後實現商用發電。

財聯社報導，今年的政府工作報告明確提出，要「培育發展未來能源、量子科技、具身智慧、腦機介面、6G等未來產業」。而根據工信部等七部門2024年發布的《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，「未來能源」的重點領域包含「核能、核融合」等重點領域。

值得關注的是，同步提請此次全國人代會審查的「十五五」規劃綱要草案，直接點明了「推動量子科技、生物製造、氫能和核融合能……等成為新的經濟增長點」。

國家電投集團上海核工院總經理王明彈建議，加快啟動新一輪國家科技重大專項，以專項為牽引，統籌推進熔鹽反應爐等四代堆型的研發示範，攻關核融合關鍵技術，持續打造國家級核電產業技術創新平台，建設四代反應爐現代產業鏈體系，為核能長遠發展儲備戰略力量。

目前大陸核融合正從實驗室走向產業化，戰略價值與商業潛力正吸引資本加速布局。合肥綜合性國家科學中心能源研究院科技發展處處長王小博表示，當前境內核融合技術路線已基本形成共識，並在材料、裝置等核心領域取得實質性突破。

核融合企業由於早期沒有穩定收入，需要投資度過研發期，這要求資本具備更長遠的耐心，行業正進入一個由「企業、資本、國家戰略」合力構成的驅動期。

大陸國務院國資委主任張玉卓，5日在全國兩會「部長通道」上表示，未來國資央企的重點發力方向，主要包括量子信息、核融合、低空經濟等產業領域。這一表態釋放了更加清晰的信號，即國家隊主力將為尚處高研發投入期的核聚變提供長週期資本耐心。

遠景能源高級副總裁婁益民指出，核融合仍處於實驗室突破與工程驗證期，需要長年的耐心投入。國家層面的頂層設計，意在透過政策信號引導資本市場，既要為氫能這類「即將畢業」的產業打通融資和市場管道，更要為核聚變這類「長跑選手」吸引「耐心資本」和「聰明錢」，構建一個陪伴高新企業長期成長的健康生態。