宋濤：大陸對臺壓倒性優勢持續擴大「 十五五」更加有力推進統一進程

據國台辦的微信公眾號，3月6日上午，中共中央臺辦、國務院臺辦主任宋濤到全國人大臺灣省代表團聽取意見，進行工作交流。 宋濤在發言人時強調，大陸對臺全面性壓倒性優勢持續擴大，對臺工作空間不斷拓展，對臺影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。「 十五五」規畫綱要準確把握統一的歷史方位和步驟進程，將更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。

台辦發布的消息稱，在聽取代表發言後，宋濤首先對臺灣省籍全國人大代表過去一年關心支持對臺工作，從政治、經濟、文化教育、社會民生、學術研究等各領域積極建言獻策，表示衷心感謝。他表示，「十四五」時期，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、砥礪前行，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。

他表示，「十四五」圓滿收官，中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新臺階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。我對臺全面性壓倒性優勢持續擴大，對臺工作空間不斷拓展，對臺影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。

宋濤表示，各代表圍繞貫徹落實「十五五」規劃綱要作了很好的發言，對進一 步做好對臺工作具有啟發意義，我們會認真整理吸收。 「十五五」規劃綱要草案牢牢把握高質量發展這個首要任務，制定了實事求是、守正創新、科學合理的經濟社會發展規劃，必將有力推動未來 5 年乃至更長時間的經濟社會發展，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

他說，綱要草案對臺工作部分，科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，站位高遠，邏輯嚴密，任務明確，措施得當，彰顯了對臺方針政策的戰略連續性和策略靈活性，必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件，更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。

宋濤表示，國務院臺辦將堅決貫徹落實「十五五」規劃綱要有關任務要求，深入開展學習宣傳貫徹，錨定目標、戮力攻堅，凝心聚力推動對臺工作高質量發展。堅持一箇中國原則和「九二共識」，堅決打擊「臺獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護臺海和平穩定。秉持「兩岸一家親」理念，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸經濟合作，壯大中華民族經濟，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實臺灣同胞享受同等待遇政策，引導臺胞臺企積極融入中國式現代化建設，共同傳承弘揚中華文化，增進兩岸同胞心靈契合，為全面建成社會主義現代化強國，實現國家統一、民族復興做出更大貢獻。