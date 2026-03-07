快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

聯合報／ 記者廖士鋒／北京即時報導
大陸人大福建代表團，6日下午舉行開放團組會議。（記者廖士鋒／攝影）
大陸人大福建代表團，6日下午舉行開放團組會議。（記者廖士鋒／攝影）

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

在開放團組會議的代表發言後，中共福建省委書記周祖翼回應了有關現代化產業體系的問題，指十五五規劃綱要建議與草案，明確把現代化產業體系擺在各項任務首位；他還公布統計，現場有76家媒體、118位記者採訪。福建省長趙龍則提到「充分發揮僑台特色優勢」、「積極促進兩岸的融合發展」等，也提到林則徐曾說「海納百川，有容乃大」。

整體來說，發言與受訪的領導幹部官員都沒有特別著墨在兩岸議題，僅有基層人員回應「台創園」等。

而根據大會提供給媒體相關文件，5日下午福建代表團全體會議審議大陸政府工作報告時，周祖翼說，福建要「堅決扛起經濟大省挑大樑責任、更好服務全國發展大局，高質量推進兩岸融合發展示範區建設、更好服務中央對台工作大局，全方位推動高質量發展，奮力實現『十五五』良好開局」。

此外，值得注意的是，今年福建代表團提供給媒體的189頁「福建省發展成就新聞報導素材」文本中，該省各部門共有25篇相關政策成果說明，幾乎全數都有涉台內容，凸顯該省各部門、各領域工作，都已經高度沁入了陸方對台工作大局。

其中，省台辦的篇章提到，福建省兩岸融合發展示範區建設，先後發布5批74條閩台融合措施，組織206個重點項目，總投資逾人民幣1兆元，「對台示範效應逐步顯現，影響日益擴大」。

文中介紹，「對台通道樞紐加快建設」，包含廈金通氣工程大嶝LNG氣源站已完成竣工驗收，廈門望嶝變電站和迎賓變電站已具備供電條件，廈金大橋（廈門段）、福馬通水（大陸側）等項目序時推進。福州機場二期、廈門翔安機場主體工程基本完工，2025年小三通客運航次進一步加密，從福建口岸入境大陸的台胞旅客超過100萬人次，同比增17.7%，向金門供水逾700萬噸，累計逾4600萬噸。

文中也指出，在閩台師、高校在讀台生，數量均居大陸前列還有兩岸共同標準持續深化、兩岸法律服務持續優化等，據統計，去年前往大陸福建參加各類涉台活動的台胞超過4萬人次。文中也表示，已引進14家台灣，從事在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司。

福建 大陸

延伸閱讀

談「十五五規劃」涉台內容 宋濤：不斷積累實現統一的各方面條件

十五五到來 北京市長：牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子

李強：外部不確定性增加內部改革任務艱鉅 須更積極作為應對風險挑戰

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

相關新聞

宋濤：大陸對臺壓倒性優勢持續擴大「 十五五」更加有力推進統一進程

據國台辦的微信公眾號，3月6日上午，中共中央臺辦、國務院臺辦主任宋濤到全國人大臺灣省代表團聽取意見，進行工作交流。 宋濤在發言人時強調，大陸對臺全面性壓倒性優勢持續擴大，對臺工作空間不斷拓展，對臺影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。「 十五五」規畫綱要準確把握統一的歷史方位和步驟進程，將更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

香江風情／李強談港澳要求「治理效能」背後藏何深意？

北京召開第十四屆全國人大四次會議，國務院總理李強提交的政府工作報告中，談到港澳事務有兩個敏感詞，一是將長期使用的「保持」港澳長期繁榮穩定，改為「促進」，一是要求港澳「依法治理效能」。香港政圈對這兩個敏感點，有了不少猜測，包括北京相信港府治理水平有限而有所不滿。 要弄明白李強此處的意有所指，先要弄清那「治理效能」的來處。聯合報資深香港特派員李春告訴你，這四個字有何深意……

黎智英重判20年 律師：不會上訴

現年七十八歲的壹傳媒創辦人黎智英，早前被裁定串謀勾結外力、煽動等三罪成立，被判有期徒刑二十年，為港版國安法生效以來最嚴厲判決。黎智英的香港律師團隊六日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

連3年高位 陸科技預算增幅10%

大陸今年政府工作報告中央整體預算增速較往年下降，但當中的科技預算增幅最多，高達百分之十，台灣學者分析指出，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

耿爽被調離外交第一線 轉任中國人民外交學會副會長

中美關係轉暖之際，以強硬批美聞名的中國外交官耿爽，近日從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長。儘管是平調，但形同被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。