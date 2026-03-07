聽新聞
連3年高位 陸科技預算增幅10%

聯合報／ 記者林宸誼陳宥菘／台北報導

大陸今年政府工作報告中央整體預算增速較往年下降，但當中的科技預算增幅最多，高達百分之十，台灣學者分析指出，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

政大國關中心昨天舉辦「解析二○二六中共全國兩會座談會」。政大東亞所特聘教授兼國關中心王信賢表示，大陸今年中央本級支出收緊，在預算有限的情況下，政府選擇將資源「高度集中」投入在少數幾個戰略領域。從各項支出的增速變化，可以清楚看出大陸在地緣政治壓力下的優先順序。

王信賢指出，科技支出依然是最核心的戰略項目，今年科技預算增速達百分之十，已是連續三年維持在同一高位，是所有支出中增幅最大的部分。這反映出在美國持續加強科技封鎖的背景下，大陸將「科技自立自強」視為國家發展的頭號任務。若要從今年的政府工作報告中挑出最關鍵的關鍵字，「科技」是毫無疑問是第一順位。

不過，同場會議發言的中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，大陸投資科技得要等到三到五年，才能產生效果。同時，大陸過於注重科技會遭遇兩個問題。首先新質生產力或者新興產業、未來產業，目前規模都還蠻小的，但是以往房地產產業規模很大，會產生動能不足的一些問題。

其次現在大陸民眾都不敢消費，所以目前大陸所有的物價價格不斷下滑，而大陸政府仍鼓勵大家投入新質生產力，最後勢必會產生重複投資的現象。

