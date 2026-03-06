中日關係重啟契機 中國學者：11月深圳APEC會議

復旦大學國際問題研究院今天發布中日關係戰略報告書，直言日本領導人更迭後，中日關係從務實維穩倒退，落入風險上升期。學者認為，中日關係重啟契機寄望於11月深圳APEC會議。

復旦大學國際問題研究院6日舉行中日關係戰略報告書「中日關係2025：震盪與乖離」發布會。

報告書指出，2025年前3季，中日關係呈現基於現實利益考量的階段性復甦，時任首相石破茂在強化日美同盟的同時，也透過恢復中日高層對話機制穩定對中經貿關係，防止誤判導致的安全溢出效應。

報告書提到，日本首相高市早苗去年10月當選後，強硬保守內閣使中日關係從務實維穩轉為風險頻發與關係倒退；去年11月7日國會答詢涉及台灣發言更成為外交危機導火線，這是戰略層面的「惡意試探」，導致中日政治互信破裂。

「面對政治外交上的困境，未來關係的建設性發展需要新的思維」，報告書強調，中日兩國在應對氣候變遷、環境污染、公共衛生安全等全球性議題上仍有合作空間，這也是雙邊關係保留修復可能的重要基礎。

復旦大學日本研究中心副教授王廣濤於會上表示，中日關係會進入到一種新常態，很難回到2008年中日確立戰略互惠夥伴關係的狀況，「也就是說，中日關係回不到過去了」。

王廣濤強調，高市早苗上台不是中日關係惡化標誌；她的涉台發言才是惡化標誌，這也代表如果高市早苗、日本政府可以在發言有所緩和或「事實上撤回」，將可以有效緩和中日關係，「（我知道）正式撤回肯定是不可能的」。

他舉例，日本政府高階領導層如果可以在正式官方場合完整的、明確的重申1972年中日聯合聲明涉及台灣的政治承諾，將中日聯合聲明第3條說一遍，「我想中日關係會有很大的緩解」。

王廣濤認為，中日關係若要有起色也需要一個重啟契機，目前看來，除了11月在深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）外，沒有其他重啟契機；推估名古屋亞運「勉強可算」另一個契機，有機會讓中日體育、民間、人文進行交流。

上海社會科學院國際問題研究院助理研究員王夢雪於會上指出，中日關係不可能迅速回到政經雙熱蜜月期；未來的走勢可能註定是在對抗競爭中，維持一種相對脆弱的平衡。

王夢雪對於中日關係提出3建議。她說，危機管控機制應該從事後救火轉為事前排雷（拆彈），在核心議題上避免擦槍走火。

她提到，再者是在安全邊界與合作空間建立清晰隔離帶。日企連續8年參加中國國際進口博覽會，去年日企參展規模達320家，這是資本理性選擇中國市場的證明，建議在半導體等高敏感領域做好防禦性準備；氣候應對、銀髮經濟等低敏感領域用負面清單保護商業互動，避免企業被政治無差別波及。

王夢雪建議，中日雙方人文交流、連結是需要的，政治壁壘可以透過外交途徑、政治談判解決，但是社會連結一旦形成真空，修復成本非常高。在最深刻的結構性矛盾前，理性與克制仍可為雙邊關係保留最後緩衝空間。