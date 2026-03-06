快訊

中日關係重啟契機 中國學者：11月深圳APEC會議

中央社／ 上海6日電

復旦大學國際問題研究院今天發布中日關係戰略報告書，直言日本領導人更迭後，中日關係從務實維穩倒退，落入風險上升期。學者認為，中日關係重啟契機寄望於11月深圳APEC會議。

復旦大學國際問題研究院6日舉行中日關係戰略報告書「中日關係2025：震盪與乖離」發布會。

報告書指出，2025年前3季，中日關係呈現基於現實利益考量的階段性復甦，時任首相石破茂在強化日美同盟的同時，也透過恢復中日高層對話機制穩定對中經貿關係，防止誤判導致的安全溢出效應。

報告書提到，日本首相高市早苗去年10月當選後，強硬保守內閣使中日關係從務實維穩轉為風險頻發與關係倒退；去年11月7日國會答詢涉及台灣發言更成為外交危機導火線，這是戰略層面的「惡意試探」，導致中日政治互信破裂。

「面對政治外交上的困境，未來關係的建設性發展需要新的思維」，報告書強調，中日兩國在應對氣候變遷、環境污染、公共衛生安全等全球性議題上仍有合作空間，這也是雙邊關係保留修復可能的重要基礎。

復旦大學日本研究中心副教授王廣濤於會上表示，中日關係會進入到一種新常態，很難回到2008年中日確立戰略互惠夥伴關係的狀況，「也就是說，中日關係回不到過去了」。

王廣濤強調，高市早苗上台不是中日關係惡化標誌；她的涉台發言才是惡化標誌，這也代表如果高市早苗、日本政府可以在發言有所緩和或「事實上撤回」，將可以有效緩和中日關係，「（我知道）正式撤回肯定是不可能的」。

他舉例，日本政府高階領導層如果可以在正式官方場合完整的、明確的重申1972年中日聯合聲明涉及台灣的政治承諾，將中日聯合聲明第3條說一遍，「我想中日關係會有很大的緩解」。

王廣濤認為，中日關係若要有起色也需要一個重啟契機，目前看來，除了11月在深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）外，沒有其他重啟契機；推估名古屋亞運「勉強可算」另一個契機，有機會讓中日體育、民間、人文進行交流。

上海社會科學院國際問題研究院助理研究員王夢雪於會上指出，中日關係不可能迅速回到政經雙熱蜜月期；未來的走勢可能註定是在對抗競爭中，維持一種相對脆弱的平衡。

王夢雪對於中日關係提出3建議。她說，危機管控機制應該從事後救火轉為事前排雷（拆彈），在核心議題上避免擦槍走火。

她提到，再者是在安全邊界與合作空間建立清晰隔離帶。日企連續8年參加中國國際進口博覽會，去年日企參展規模達320家，這是資本理性選擇中國市場的證明，建議在半導體等高敏感領域做好防禦性準備；氣候應對、銀髮經濟等低敏感領域用負面清單保護商業互動，避免企業被政治無差別波及。

王夢雪建議，中日雙方人文交流、連結是需要的，政治壁壘可以透過外交途徑、政治談判解決，但是社會連結一旦形成真空，修復成本非常高。在最深刻的結構性矛盾前，理性與克制仍可為雙邊關係保留最後緩衝空間。

深圳 石破茂 APEC

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

急於突破美「卡脖子」 學者分析大陸今年預算：頭號關鍵字是科技自主

大陸全國兩會正在召開，學者分析，大陸今年中央整體預算增速較往年下降，一些行政支出面臨壓縮，經費更精準地投放到科技、外交、糧油儲備、國防預算上，這些領域又都涉及應對地緣政治風險的挑戰。其中，科技預算增福高達10%，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

耿爽被調離外交第一線 轉任中國人民外交學會副會長

中美關係轉暖之際，以強硬批美聞名的中國外交官耿爽，近日從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長。儘管是平調，但形同被...

