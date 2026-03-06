談「十五五規劃」涉台內容 宋濤：不斷積累實現統一的各方面條件

大陸國台辦主任宋濤6日到大陸全國人大台灣省代表團進行工作交流，他在談論大陸十五五規劃綱要草案涉台內容時表示，草案對台工作部分，科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件。

根據大會議程，6日上午是代表團審議十五五規劃綱要草案。宋濤不具有大陸人大代表身分，而是政協委員，在大陸兩會的人大各省代表團審議期間，通常大陸國務院各部門也都會到場列席、聽取意見或者交流，而過往包含王毅、張志軍等多位國台辦主任也曾經參加人大台灣代表團審議，宋濤此次到台灣代表團，釋出一定對台訊號。

根據國台辦的微信公眾號，3月6日上午宋濤到大陸人大台灣省代表團聽取意見，進行工作交流。他表示「十四五」時期「我對台全面性壓倒性優勢持續擴大，對台工作空間不斷拓展，對台影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權」。

宋濤表示，綱要草案對台工作部分，「科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程」，站位高遠，邏輯嚴密，任務明確，措施得當，彰顯了對台方針政策的戰略連續性和策略靈活性，「必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件，更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全域」。

宋濤強調，大陸國務院台辦將堅決貫徹落實「十五五」規劃綱要有關任務要求，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。秉持「兩岸一家親」理念，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸經濟合作，壯大中華民族經濟，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實台灣同胞享受同等待遇政策，引導台胞台企積極融入中國式現代化建設，共同傳承弘揚中華文化，增進兩岸同胞心靈契合，為全面建成社會主義現代化強國，實現國家統一、民族復興作出更大貢獻。