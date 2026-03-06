快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

聽新聞
0:00 / 0:00

談「十五五規劃」涉台內容 宋濤：不斷積累實現統一的各方面條件

聯合報／ 記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤6日到到大陸人大台灣省代表團聽取意見，進行工作交流。（圖／取自大陸國台辦微信公眾號）
大陸國台辦主任宋濤6日到到大陸人大台灣省代表團聽取意見，進行工作交流。（圖／取自大陸國台辦微信公眾號）

大陸國台辦主任宋濤6日到大陸全國人大台灣省代表團進行工作交流，他在談論大陸十五五規劃綱要草案涉台內容時表示，草案對台工作部分，科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件。

根據大會議程，6日上午是代表團審議十五五規劃綱要草案。宋濤不具有大陸人大代表身分，而是政協委員，在大陸兩會的人大各省代表團審議期間，通常大陸國務院各部門也都會到場列席、聽取意見或者交流，而過往包含王毅、張志軍等多位國台辦主任也曾經參加人大台灣代表團審議，宋濤此次到台灣代表團，釋出一定對台訊號。

根據國台辦的微信公眾號，3月6日上午宋濤到大陸人大台灣省代表團聽取意見，進行工作交流。他表示「十四五」時期「我對台全面性壓倒性優勢持續擴大，對台工作空間不斷拓展，對台影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權」。

宋濤表示，綱要草案對台工作部分，「科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程」，站位高遠，邏輯嚴密，任務明確，措施得當，彰顯了對台方針政策的戰略連續性和策略靈活性，「必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件，更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全域」。

宋濤強調，大陸國務院台辦將堅決貫徹落實「十五五」規劃綱要有關任務要求，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。秉持「兩岸一家親」理念，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸經濟合作，壯大中華民族經濟，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實台灣同胞享受同等待遇政策，引導台胞台企積極融入中國式現代化建設，共同傳承弘揚中華文化，增進兩岸同胞心靈契合，為全面建成社會主義現代化強國，實現國家統一、民族復興作出更大貢獻。

全國人大 張志軍 對台

延伸閱讀

中國政府報告稱「打擊」台獨 分析：硬手段不會少

十五五到來 北京市長：牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子

李強：外部不確定性增加內部改革任務艱鉅 須更積極作為應對風險挑戰

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

相關新聞

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

急於突破美「卡脖子」 學者分析大陸今年預算：頭號關鍵字是科技自主

大陸全國兩會正在召開，學者分析，大陸今年中央整體預算增速較往年下降，一些行政支出面臨壓縮，經費更精準地投放到科技、外交、糧油儲備、國防預算上，這些領域又都涉及應對地緣政治風險的挑戰。其中，科技預算增福高達10%，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

耿爽被調離外交第一線 轉任中國人民外交學會副會長

中美關係轉暖之際，以強硬批美聞名的中國外交官耿爽，近日從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長。儘管是平調，但形同被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。