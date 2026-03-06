耿爽被調離外交第一線 轉任中國人民外交學會副會長

中美關係轉暖之際，以強硬批美聞名的中國外交官耿爽，近日從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長。儘管是平調，但形同被調離外交第一線，退居二線非政府組織外交工作。

陸媒今天報導，中國人民外交學會官網顯示，耿爽已履新中國人民外交學會副會長。

不過，中國外交部官網顯示，耿爽仍掛職常駐聯合國副代表、特命全權大使。

耿爽從常駐聯合國副代表、特命全權大使調任中國人民外交學會副會長，兩職都屬於正司局級，屬於平級調動，不是升職。

不過耿爽從多邊外交第一線，退居非政府組織外交第二線，今天在中國社群引發熱議，網友多認為他已被邊緣化，基本上坐等退休養老。

公開資料顯示，今年53歲的耿爽，北京人，美國塔弗茲大學大學國際關係碩士畢業。1995年進入中國外交部，歷任國際司、常駐聯合國代表團科員；2011年任駐美使館參贊；2015年任國際經濟司參贊、副司長。

2016年，耿爽任中國外交部發言人、新聞司副司長，其後以強硬批美言論聞名，被外界視為戰狼級外交官之一。

2020年7月，耿爽升任常駐聯合國副代表、特命全權大使，參與安理會、聯大等多邊機制，多次發表辛辣言論護中批美。

不過在中美關係轉暖之際，耿爽調任中國人民外交學會副會長，接下來的工作將是促進中美之間的退休政要與民間機構交流。