耿爽被調離外交第一線 轉任中國人民外交學會副會長

中央社／ 台北6日電
中國前常駐聯合國副代表耿爽。(路透)
中國前常駐聯合國副代表耿爽。(路透)

中美關係轉暖之際，以強硬批美聞名的中國外交官耿爽，近日從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長。儘管是平調，但形同被調離外交第一線，退居二線非政府組織外交工作。

陸媒今天報導，中國人民外交學會官網顯示，耿爽已履新中國人民外交學會副會長。

不過，中國外交部官網顯示，耿爽仍掛職常駐聯合國副代表、特命全權大使。

耿爽從常駐聯合國副代表、特命全權大使調任中國人民外交學會副會長，兩職都屬於正司局級，屬於平級調動，不是升職。

不過耿爽從多邊外交第一線，退居非政府組織外交第二線，今天在中國社群引發熱議，網友多認為他已被邊緣化，基本上坐等退休養老。

公開資料顯示，今年53歲的耿爽，北京人，美國塔弗茲大學大學國際關係碩士畢業。1995年進入中國外交部，歷任國際司、常駐聯合國代表團科員；2011年任駐美使館參贊；2015年任國際經濟司參贊、副司長。

2016年，耿爽任中國外交部發言人、新聞司副司長，其後以強硬批美言論聞名，被外界視為戰狼級外交官之一。

2020年7月，耿爽升任常駐聯合國副代表、特命全權大使，參與安理會、聯大等多邊機制，多次發表辛辣言論護中批美。

不過在中美關係轉暖之際，耿爽調任中國人民外交學會副會長，接下來的工作將是促進中美之間的退休政要與民間機構交流。

聯合國 中美關係

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

急於突破美「卡脖子」 學者分析大陸今年預算：頭號關鍵字是科技自主

大陸全國兩會正在召開，學者分析，大陸今年中央整體預算增速較往年下降，一些行政支出面臨壓縮，經費更精準地投放到科技、外交、糧油儲備、國防預算上，這些領域又都涉及應對地緣政治風險的挑戰。其中，科技預算增福高達10%，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

