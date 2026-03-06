丁薛祥出席港澳政協會議：行政主導非特首一人的事

主管港澳事務的中國國務院常務副總理丁薛祥6日出席港澳政協聯組會議時表示，「行政主導不是行政長官一個人的事」，也是香港、澳門政府與廣大市民共同的責任。

中國全國兩會（人大、政協）正在舉行。綜合明報等港媒報導，丁薛祥6日早上到全國政協禮堂出席港澳全國政協聯組會議。會議由全國政協副主席梁振英主持，港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任周霽、全國政協副主席何厚鏵等人出席。

中國全國政協常委林建岳發言表示，香港特區政府應堅持完善「行政主導」，主動對接「十五五」規劃（2026至2030年），推動經濟高品質發展；又提到特首領導專班制定的首個5年規劃，是堅持「行政主導」的體現。

丁薛祥表示，要堅持行政主導並不是容易的事，必須由行政長官、特區政府增強當家人的意識，也需要社會各方面、立法與司法機構共同配合和支持，「行政主導不是行政長官一個人的事，也是香港澳門特區政府、香港澳門廣大市民共同的責任」。

近年中國大陸及香港官員多次強調，香港要落實行政主導，以及行政、立法要配合。

今年1月，夏寶龍在全國港澳研究會舉辦的連線專題研討會上表示，行政主導屬「基本法」設計特別行政區政治體制的重要原則，特區行政、立法、司法機關各司其職、各負其責、協作配合是行政主導體制的要義所在，「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台」。

當時夏寶龍又提及，特首和特區政府要強化當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，並指特首角色關鍵、職責重大，要把行政主導「落實到特別行政區治理的方方面面，努力建設一個高效有為的政府」。