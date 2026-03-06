北京壽司郎爆食安風波遭調查 日本母公司股價重挫

日中關係緊張之際，北京市一家壽司郎遭投訴生魚片上有寄生蟲卵，在中國社群引發關注後，當地市場監管局宣布立案調查。消息傳出後，壽司郎日本母公司股價今天一度大跌14%，收盤仍重挫逾5%。

日本首相高市早苗去年11月在眾議院答詢提出「台灣有事」說法，引發中共強烈不滿要求撤回言論。日中關係陷入緊張後，壽司郎是少數在中國大陸業績未受影響的日料店，消費者往往要排隊3小時才能用餐。

綜合南方都市報等陸媒報導，一名消費者在社群平台發布短影音投訴，她於3月1日在壽司郎北京市門頭溝長安天街店用餐，發現金槍魚（鮪魚）生魚片上有寄生蟲卵。

影片中，一名自稱是壽司郎主管的工作人員表示，如果今後因為食用這個魚片導致身體受到損傷損害，或感染寄生蟲卵各種問題，會全程負責到底，包括各種醫療賠償等問題。但該主管僅表示願意賠償當日消費，拒絕負擔前往體檢的費用。

這名消費者4日又稱，她已將此事投訴至12315平台（中國消費者投訴專線），壽司郎門市承諾賠償她人民幣1000元（約新台幣4600元）以及就醫費用，但要求她刪除投訴影片及12315平台投訴，她對此拒絕。

事件在中國社群平台發酵，相關話題登上熱搜榜，重挫壽司郎形象。

北京市門頭溝區市場監督管理局4日通報，針對市民反映「自己在門頭溝區長安天街商場壽司郎吃出金槍魚寄生蟲卵」問題，該局高度重視，第一時間組織執法人員到現場進行檢查，對店內剩餘的金槍魚板塊（赤身）進行證據保存，並展開立案調查。將堅決維護消費者合法權益，依法嚴肅查處違法違規行為。

壽司郎相關負責人昨天表示，對於異物是否為寄生蟲卵，企業仍在確認中。目前，企業正在配合北京市場監督局進行食品檢測，等待結果出來。

涉事壽司郎門市工作人員說，市場監管部門已於近日前來檢查，沒有發現問題。而對於異物到底是不是寄生蟲卵，現在還在確認，並稱當天涉事消費者用餐的費用已經退款了。

壽司郎日本母公司Food & Life Companies的股價，今天開盤後一度大跌近14%，收盤仍重挫5.29%。

F&LC於2月6日發布的最新財報顯示，2025年12月31日前3個月，壽司郎海外業務銷售額年增54.4%至428.78億日圓（約新台幣85.8億元）。報告期內，壽司郎在大中華區（包括中國大陸、中國香港和台灣）門市達171家，其中大陸門市約占44%。