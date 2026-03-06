急於突破美「卡脖子」 學者分析大陸今年預算：頭號關鍵字是科技自主

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
政大國關中心6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，由政大國關中心主任王信賢（中）主持，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊（左起）、政大國關中心合聘研究員寇健文、政大國關中心副主任陳至潔、政大國關中心副研究員曾偉峯出席與談。記者陳宥菘／攝影
大陸全國兩會正在召開，學者分析，大陸今年中央整體預算增速較往年下降，一些行政支出面臨壓縮，經費更精準地投放到科技、外交、糧油儲備、國防預算上，這些領域又都涉及應對地緣政治風險的挑戰。其中，科技預算增福高達10%，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

政大國關中心6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」。政大東亞所特聘教授兼國關中心王信賢表示，大陸今年中央本級支出4.54兆元人民幣，增速5.5%，但增速對比於2024的8.6%、2025的6.9%呈現放緩。由於整體收緊，必須精準投射，不能大撒幣，增速高於5.5%代表今年度工作重點。

王信賢指出，增速最高的是科學技術支出，已連續三年都增長10%，反映大陸急於突破美國對大陸的「卡脖子」，他並將「科技自主」視為今年兩會政府工作報告的頭號關鍵字；其次是外交支出增長9.3%，這個數字在2024是6.6%、2025年是8.4%，反映大陸在應對地緣政治風險上的投入。

他續指，增速第三是糧油物資儲備的8.1%，去年是6.1%。今年兩會政府工作報告裡面，在「三農」部分特別又強調糧食安全問題，凸顯在包括中東問題等地緣政治狀況下，能源與糧食的重要性。再來是國防支出的增長7%，以及公共安全支出的增長5.9%，但都分別比去年的7.2%、7.3%減少。

就大陸今年度國防預算，政大國關中心副研究員曾偉峯指出，增長7%雖然跟去年相比略減，仍可視為「高成長」，這反映出即使解放軍經歷大清洗，大陸領導人習近平仍願意把資源投入軍隊，他信任解放軍可以持續建軍，軍隊現代化勢在必行，而且2027建軍百年目標一定要達成。

曾偉峯提到，若將國防預算的增速與大陸今年GDP增長目標降至4.5-5%對照著看，建軍看起來是「操之在己」，但是中共對於經濟下行趨勢似乎沒有很好的解方，未來2035年的遠景目標能不能達成還要觀察。

大陸全國兩會正在召開，政大東亞所特聘教授兼國關中心王信賢分析，大陸今年度預算增速最高的是科學技術支出，已連續三年都增長10%，反映大陸急於突破美國對大陸的「卡脖子」。記者陳宥菘／攝影
