王滬寧：要做好鑄牢中華民族共同體意識工作

中央社／ 台北6日電

為期8天的中國全國人大會議正在舉行，新華社報導，中國全國政協主席王滬寧5日下午出席他所在的貴州代表團時表示，要鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快鄉村全面振興，保障和改善民生，並要做好鑄牢中華民族共同體意識工作。

新華社5日報導，王滬寧表示，過去一年和「十四五」（2021至2025年）時期，經濟社會發展主要目標任務順利完成，中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

王滬寧表示，要把貴州「十五五」時期發展放到黨和國家事業發展全局中來謀劃和推進，守牢實體經濟這個根基，因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合，持續優化營商環境，堅持生態優先、綠色發展，在深化改革開放中走出高質量發展新路。

王滬寧又表示，要鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快鄉村全面振興，保障和改善民生。要做好鑄牢中華民族共同體意識工作。要加強黨的領導和黨的建設，引導黨員、幹部樹立和踐行正確政績觀。

