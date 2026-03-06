黃之鋒被控串謀勾結外國勢力 香港西九龍法院提訊

前香港眾志秘書長黃之鋒被控串謀勾結外國勢力，今天在西九龍法院提訊，據報導，法官應辯方申請，將案件押後至5月14日再提訊。

綜合本地媒體報導，這起案件由國安法指定法官審理，控罪指黃之鋒於2020年7月至11月期間，與前香港眾志主席羅冠聰及其他人，串謀請求外國對香港或中國實施制裁或其他敵對行動。

黃之鋒已因另一起顛覆政權案被判刑，正在服刑中。

2024年11月19日，香港45名泛民主派人士因觸犯串謀顛覆國家政權罪被判刑，其中黃之鋒被判入獄4年8個月。

提訊是指執法人員、檢察官或法官將關押中（如羈押或服刑中）的被告、人犯從看守所或監獄提出，到法院等接受審訊或訊問的程序，通常為進行審前準備、調查、聲請具保或確認檢控程序。