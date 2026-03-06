快訊

中國政府報告稱「打擊」台獨 分析：硬手段不會少

中央社／ 記者廖文綺台北6日電

今年中國政府工作報告涉台內容，首次出現「堅決『打擊』台獨」，措辭從「反對」提升到「打擊」。學者分析，意味著中國對台的硬手段不會少，但同時也將出現更多惠台政策，強化台灣人對中國的認同，及經貿融合將是「十五五」規劃重點。

政治大學國際關係研究中心6日召開「解析2026年中共全國兩會座談會」，多名專家學者與會。

中國第14屆全國人大第四次會議5日在北京召開，中國國務院總理李強做政府工作報告，描述兩岸的部分提到，「我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯表示，今年的中國政府工作報告涉台部分整合「十五五」規劃與對台工作會議，沒有新意，但從措辭來看，會持續把相關政策走深走實。

曾偉峯指出，中國政府工作報告很少會寫出具體政策，但這次明確將「落實台灣同胞享受同等待遇政策」寫入報告中，是明確的政策訊號，意味著一定會有惠台政策，軟性措施不會少。

另一個值得注意的部分，是本次政府工作報告指出要「堅決『打擊』台獨」，從2023年至2025年的表述都是「堅決『反對』台獨」，曾偉峯直言「不是只有反對，要打擊，所以硬手段是不會少」。

政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢指出，這是第一次在政府工作報告中提到「堅決『打擊』台獨」，但在對台工作會議中，從2024至今出現過3次。2024年1月台灣總統大選完結後，2月的對台工作會議就出現「堅決『打擊』台獨」，時間點值得留意。

此外，王信賢還指出，今年中國政府工作報告特別將「設立台灣光復紀念日」放在第一段，就緊接在「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」後面，意味著中國把台灣議題提高到非常高的高度。

從「十五五」規劃來看，曾偉峯指出，涉台政策有兩個重點，一是強化台灣人－—尤其是青年——對中國的認同，甚至指出要增進「民族、文化、國家」認同，「所以這個KPI就是這5年他要看到更多的台灣人認同中國」。

第二是「經貿融合」，「十五五」強調要讓台灣企業與青年創業融入中國所謂的「新發展格局」，具體政策包括推動「兩岸共同市場」「多層次兩岸金融市場」。曾偉峯指出，經濟融合就是「鑲嵌」的意思，「來了就不能走」，透過貸款，甚至推動台灣企業在中國上市等方式，讓台灣企業對中國形成依賴。

曾偉峯直言，這兩項KPI的目的即為中國全國政協主席王滬寧所講的「塑造祖國統一大勢」，讓該方向不可逆。

