十五五到來 北京市長：牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子

聯合報／ 記者廖士鋒／北京即時報導
中共北京市委書記尹力（左）、北京市長殷勇（右）6日上午出席大陸十四屆全國人大四次會議北京市代表團全體會議。（記者廖士鋒／攝影）
大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午人大的北京市代表團會議審議大陸「十五五規劃綱要草案」，並向媒體開放，北京市長殷勇表示，要把握好三組關係，將「牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子」，大力加強四個中心（政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心）的功能建設。

大陸全國人大北京團開放日6日上午舉行在北京會議中心舉行，代表發言結束後的問答環節，官媒提問最近中共中央、大陸國務院作出了「關於現代化首都都市圈空間協同規劃（2023－2035年）的批覆」，北京市在這方面有哪些具體的考慮跟落實？殷勇在回應時表示，這是全大陸「首部由黨中央國務院批覆的都市圈規劃」，它將在新起點上深入推進京津冀協同發展的重大戰略舉措，具有重要意義。

殷勇介紹，對規劃的落實，北京有幾個方面的考慮，一個方面就是要深入落實「首都城市戰略定位」，這裡頭的關鍵就是要把握好「都與城」、「首都與首都都市圈」、「首都都市圈與京津冀城市群」之間的關係，「我們將牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子」，大力加強「四個中心」的功能建設，不斷提升「四個服務」（為中央黨、政、軍領導機關的工作服務，為國家的國際交往服務，為科技和教育發展服務，為改善人民群眾生活服務）的水平，發揮北京一核的輻射帶動作用，加快建設國際一流的和諧宜居之都。

此外要著力推進「通勤圈」（北京周邊50公里）一體化發展。對於民間關注的「進京檢查站」，他強調去年官方推進了白廟南、白廟北兩個檢查站的更新改造，提升了通勤效率。今年會接續推進，並要大力促進「功能圈」（周邊100公里）創新發展，聚焦「疏解提升」，並將更大力度支持雄安新區的建設。「產業圈」（周邊150公里）的聯動發展也是重點，未來將不斷提升科技創新在區域內的轉化效率。

殷勇還表示，「京津冀協同發展是重大的國家發展戰略」，去年三地的GDP平均增長率達到了5.4%，比全大陸平均水平高出了0.4個百分點，三地的經濟總量到去年底接近了12兆人民幣，占全大陸GDP比重年年提升。

他提及，去年京唐城際鐵路，承平高速等一批新的重大基礎設施都建成投用，在民生公共服務保障、教育醫療等方面，三地也是共同努力不斷提升利民惠民水平。

北京市副市長夏林茂說，下一步我們將不斷完善科技創新、產業創新融合發展，不斷提升科技創新的效能，推動下醫藥健康等重點產業的品質升級，加快機器人、智慧製造、汽車、商業航太等戰略新興產業的發展，培育像量子科技、生物製造、未來產業新的增長點。同時進一步強化現代化服務業支撐作用，支援金融更好的服務治理經濟，促進科技商務等生產性服務業，向價值鏈高端，另一方面堅持惠民生促消費，提升北京國際消費中心城市的建設水準，實施新一輪的營商環境改革舉措，「讓民營經濟敢投資、能發展、受保護」。

值得一提的是，開放採訪活動尾聲，大陸人大北京團代表、崑曲藝術家顧衛英現場表演崑曲《牡丹亭．遊園》，引起媒體高度關注。

大陸十四屆全國人大四次會議北京市代表團全體會議6日上午在北京國際會議中心舉行，舉辦地點離市中心甚遠，仍吸引諸多大陸境內媒體與國際媒體、港媒採訪，達51家媒體，92名記者。（記者廖士鋒／攝影）
北京 大陸 十五五

