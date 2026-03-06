快訊

78歲黎智英涉港版國安法遭重判20年 律師團隊：不會上訴

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
黎智英涉犯港版國安法被判刑20年，其香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。 香港親中共團體及個人紛紛表態支持。（美聯社）

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英，早前被裁定串謀勾結外力、煽動等3罪成立，上月被判有期徒刑20年，為港版國安法生效以來最嚴厲判決。黎智英的香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

綜合香港明報、網媒「法庭線」報導，黎智英的香港律師團隊6日確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

蘋果國安案上月宣判，黎智英被判囚20年，同案8名認罪被告分別判囚6年3個月至10年。被判有期徒刑10年的前蘋果日報主筆馮偉光，已於本月2日提出刑期上訴。案件暫未排期聆訊。

報導指出，黎智英子女早前罪成後，均先後公開質疑上訴用處，形容目前應尋求政治解決令黎智英獲釋。美國總統川普先前稱，去年底與大陸國家主席習近平在南韓會面時，曾向習提及考慮釋放黎智英。川普預計本月底訪問北京，屆時是否談及黎智英案，備受矚目。

此前，黎智英被控欺詐案剛獲撤罪。他被指向科技園公司隱瞞違反將軍澳工業邨租契，2022年遭判囚5年9個月，案件在2月26日上訴成功，其定罪與刑罰獲得撤銷。

BBC指出，黎智英因國安案被判的20年，其中2年與欺詐案同期執行，但因欺詐刑期被撤銷，國安案刑期提早計算，出獄時間有所縮減，但仍要服刑至2040年。自2020年以來，黎智英一直處於被關押狀態。

