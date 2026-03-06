分析指中國十五五規劃涉港部分 不再提國安議題

北京昨天公布「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）」，有分析指出，與「十四五」規劃相比，「十五五」規劃不再提及北京中央對香港的全面管治權和國安議題。

明報今天刊文表示，在「十四五」規劃之中，北京強調中央對香港和澳門的全面管治權和落實維護國家安全的法律制度和執行機制，這兩點在「十五五」規劃之中都不再提及，改為強調落實「愛國者治港」原則，以及提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。

文章引述親北京的香港建制派人士說，此一改變，反映出北京中央認為香港的國家安全已得到保障，希望香港揭開新一頁，因此把重點放在發展經濟、改善民生，以達至「由治及興」，而要達到「興」的目標，就要提升治理效能。

建制派人士說，「十四五」規劃強調北京中央管治權和維護國家安全，「十五五」則強調落實「愛國者治港」、提升治理效能，這一點又與中國國務院總理李強提出的政府工作報告相呼應，後者也首度提出要提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。

「十五五」規劃與「十四五」規劃的港澳篇章，字數及篇幅相若，「十四五」規劃提及「落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務……」

「十五五」規劃則提出貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」。