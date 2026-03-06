「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停

大陸十四屆全國人大四次會議昨日起在北京召開，大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在會議期間向港媒表示，台灣問題是中美問題的一環，而中美元首會談需要良好氛圍。他宣稱，為了美國總統川普4月到訪大陸，美國對台軍售都已暫停。

大陸國務院總理李強昨日發布今年度政府工作報告，以及本次會議要審議的「十五五規劃綱要」（2026-2030年）草案，涉台內容都重申，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

香港明報報導，李義虎指出，十五五規劃建議中提到可「主動運籌國際空間，塑造外部環境」。他認為，中美兩國元首會談需要良好氣氛，台灣問題本質上也是中美問題的一環，並接著稱，「去年12月美國宣布向台灣出售111億美元軍備，上月又提及一個200億美元的軍售案，但現在為了川普4月訪華，這些都已暫停。」

李義虎強調，中美關係穩定對世界安全、發展都好，中美兩國合作能辦成很多大事，「但美國一定要尊重中國的核心利益」。

大陸駐美大使謝鋒則表示，歷史反覆證明中美「合則兩利，鬥則俱傷」，大陸有必須堅持的原則和底線，將堅定不移地捍衛國家主權、安全與發展利益。他將中美關係形容為「道路是曲折的，但是前途是光明的」，呼籲美方與中方相向而行，落實兩國元首共識，推動雙邊關係穩定、健康、可持續發展。