「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。(本報系資料照）

大陸十四屆全國人大四次會議昨日起在北京召開，大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在會議期間向港媒表示，台灣問題是中美問題的一環，而中美元首會談需要良好氛圍。他宣稱，為了美國總統川普4月到訪大陸，美國對台軍售都已暫停。

大陸國務院總理李強昨日發布今年度政府工作報告，以及本次會議要審議的「十五五規劃綱要」（2026-2030年）草案，涉台內容都重申，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

香港明報報導，李義虎指出，十五五規劃建議中提到可「主動運籌國際空間，塑造外部環境」。他認為，中美兩國元首會談需要良好氣氛，台灣問題本質上也是中美問題的一環，並接著稱，「去年12月美國宣布向台灣出售111億美元軍備，上月又提及一個200億美元的軍售案，但現在為了川普4月訪華，這些都已暫停。」

李義虎強調，中美關係穩定對世界安全、發展都好，中美兩國合作能辦成很多大事，「但美國一定要尊重中國的核心利益」。

大陸駐美大使謝鋒則表示，歷史反覆證明中美「合則兩利，鬥則俱傷」，大陸有必須堅持的原則和底線，將堅定不移地捍衛國家主權、安全與發展利益。他將中美關係形容為「道路是曲折的，但是前途是光明的」，呼籲美方與中方相向而行，落實兩國元首共識，推動雙邊關係穩定、健康、可持續發展。

大陸軍費預算增7% 日官房長官：中國增強軍力日本將提高警覺

據日本共同社，對於中國大陸2026年財政預算草案列入的國防支出較前一年增加7%，日本政府5日稱這相當於增強軍事力量的做法，因此提高警覺。官房長官木原稔在記者會上表示，「中國持續以高水平增加國防支出，在缺乏充分透明度的情況下，正廣泛且迅速地增強軍力。」

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

