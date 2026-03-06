中國大陸多家航空公司恢復部分到中東航班

央視新聞及新華社昨晚都報導，自2月28日以來，受美國和以色列對伊朗發動軍事打擊影響，中東地區多國航班運行受到嚴重影響。兩陸官媒皆從大陸民航局了解到，在安全評估基礎上，中國航空公司目前已恢復部分中國至中東地區航班。

報導稱，3月2日、4日，海南航空海口—沙烏地阿拉伯吉達兩班往返航班已分別執行完畢。中國國際航空計畫3月5日、6日、7日各執行1班北京首都—沙烏地阿拉伯利雅德往返航班，3月6日、7日、8日各執行1班北京首都—阿聯酋杜拜往返航班。

東方航空計畫3月5日執行1班北京大興—安曼馬斯喀特往返航班；南方航空計畫3月6日執行1班廣州—利雅德往返航班，接運滯留旅客及機組人員回國。