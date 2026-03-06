快訊

李強：外部不確定性增加內部改革任務艱鉅 須更積極作為應對風險挑戰

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強5日下午來到他所在的雲南代表團，與代表們一起審議政府工作報告。 新華社
大陸國務院總理李強5日下午來到他所在的雲南代表團，與代表們一起審議政府工作報告。 新華社

新華社報導，大陸國務院總理李強昨5日下午來到他所在的雲南代表團，同代表們一起審議政府工作報告。在聽取代表發言後，李強強調，今年是「十五五」開局之年，外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱鉅繁重，必須以更加積極的作為、更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰。

報導稱，李強說，過去一年和整個「十四五」時期，大陸發展歷程很不平凡。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民凝心聚力、頂壓前行，順利完成經濟社會發展主要目標任務，「十四五」圓滿收官，中國大陸綜合國力躍上新台階。

他說，雲南廣大幹部群眾深入貫徹落實中央決策部署，經濟發展水平穩步提升，富民惠民工作成效顯著，面向南亞東南亞輻射中心建設步伐加快，發展基礎進一步夯實、發展空間進一步拓展。

李強強調，今年是「十五五」開局之年，外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱鉅繁重，必須以更加積極的作為、更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰。隨著全球經貿格局和國內經濟結構的深刻調整，雲南在全國發展大局中的地位作用更加凸顯。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨中央決策部署，牢固樹立和實踐正確政績觀，紮實做好經濟社會領域各項工作，以實行求實效，在中國式現代化建設中展現雲南發展新作為。

他表示，要大力發展現代化服務業，聚焦重點、挖掘潛能，促進文旅體商深度融合。科學佈局「綠電+智算」，深化拓展「人工智慧+」，推動服務業數智化，在人工智慧應用服務、數據產業等方面培育新的成長點。

李強表示，雲南要全面提升大通道和橋頭堡功能，深化面向南亞、東南亞和環印度洋地區開放合作，充分發揮雲南自貿試驗區等各類平台作用，積極承接東部產業梯度轉移，一體推進「口岸+通道+市場」發展，推動通道經濟向樞紐經濟、產業經濟升級。

他稱，要堅持常態化精準幫扶與激發內生動力並舉，牢牢守住不發生規模性返貧致貧的底線，推進鄉村全面振興，壯大高原特色農業、民族特色手工業等富民產業，完善就業創業支持政策，促進群眾持續較快增收，不斷鞏固民族團結、社會和諧、邊疆繁榮穩定的良好局面。

李強 經濟發展 雲南

相關新聞

大陸軍費預算增7% 日官房長官：中國增強軍力日本將提高警覺

據日本共同社，對於中國大陸2026年財政預算草案列入的國防支出較前一年增加7%，日本政府5日稱這相當於增強軍事力量的做法，因此提高警覺。官房長官木原稔在記者會上表示，「中國持續以高水平增加國防支出，在缺乏充分透明度的情況下，正廣泛且迅速地增強軍力。」

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

李強：外部不確定性增加內部改革任務艱鉅 須更積極作為應對風險挑戰

新華社報導，大陸國務院總理李強昨5日下午來到他所在的雲南代表團，同代表們一起審議政府工作報告。在聽取代表發言後，李強強調，今年是「十五五」開局之年，外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱鉅繁重，必須以更加積極的作為、更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰。

