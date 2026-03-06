聽新聞
張五岳：中共打擊台獨 不是僅口頭宣示

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
陸委會副主委梁文傑認為，中共打擊台獨的相關表述和過去調性一致，除文字稍微調，看不出重大變化。 記者許正宏／攝影
大陸國務院總理李強在二○二六年政府工作報告，提及「堅決打擊台獨分裂」，表述較往年升級。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，這次政府工作報告的涉台內容在「預期當中，沒有意外」，至於堅決打擊台獨，是延續中共對台工作會議的表述，大陸過去兩年已經開始強調透過實際行動打擊台獨，而不僅止於口頭宣示。

陸委會副主委梁文傑昨就此表示，相關表述與過去調性一致，延續「反獨、反干涉、促統、促融」，除文字稍微調，看不出重大變化。

張五岳指出，中共對台重要政策宣示慣例不會在政府工作報告提出；兩會期間，可關注習近平下團組會不會談台灣問題，另外就是外長王毅記者會。此外，要注意大陸「十五五規劃」裡的涉台專章，比重較以往一定更重，另外還有兩會後可能的川習會、鄭習會，對台政策才會有較重大的舉措。

另據新加坡聯合早報報導，大陸資深涉台學者包承柯指，「打擊台獨」並非今年才出現，二○二四年民進黨繼續執政後，大陸對台政策更趨向以打擊台獨為主軸，這表述在前年大陸對台工作會議就提出，今年政府工作報告只是使得這方面更加明確、嚴厲。但他強調，從官方論述邏輯來看，「打擊台獨」與「和平發展」是並行推進的方針。

台灣問題 涉台 張五岳 台獨 習近平 梁文傑 陸委會 中共對台 李強

