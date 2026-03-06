大陸「十五五」草案…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

根據大會發給採訪媒體的文件，「十五五規劃綱要草案」文件多達十八篇、六十二章、一三五頁。台灣議題被擺在第十七篇當中的第六十章「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

第六十章全文為，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。分為兩節，前言提到堅持一個中國原則和「九二共識」，深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。

其後分為兩節，第一節著重在「推動兩岸經濟合作」，包含「持續出台實施惠及台胞台企的政策措施」等，第二節則是「深化兩岸交流」，如完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融等，另還提到促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。

對照十四五規劃綱要涉台專章，當時名稱「推動兩岸關係和平發展和祖國統一」，提到堅持一個中國原則和九二共識，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制「台獨」。其下兩節分別是「深化兩岸融合發展」、「加強兩岸人員交流」，著重在台商投資、兩岸經濟與金融合作、兩岸人員往來。大抵而言，十五五規劃延續過往做法。

大陸學者解讀，大陸政府工作報告今年在涉台部分，將「堅決打擊台獨」寫入報告文件，與先前多年的「堅決反對台獨」、「堅決遏制台獨」用語有些微差異，而「這個詞反映了現實，用得恰到好處」。

中共的對台工作會議已連續三年提到「堅決打擊台獨」，中共軍方近幾年也已多次宣示「打獨促統」，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣昨向本報表示，今年政府工作報告涉台部分，簡明扼要、高度凝練，整體反映「新時代黨解決台灣問題總體方略」精髓。至於今年提到「打擊」台獨，說法有沒有比較硬？李振廣則說，「去年以來一直使用打擊台獨，而且在打擊台獨也取得較好效果。這個詞反映了現實，用得恰到好處」。