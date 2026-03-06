聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「十五五」草案…堅決打擊台獨 反對外力干涉

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸國家主席習近平出席十四屆全國人大四次會議。 （美聯社）
大陸國家主席習近平出席十四屆全國人大四次會議。 （美聯社）

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

根據大會發給採訪媒體的文件，「十五五規劃綱要草案」文件多達十八篇、六十二章、一三五頁。台灣議題被擺在第十七篇當中的第六十章「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

第六十章全文為，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。分為兩節，前言提到堅持一個中國原則和「九二共識」，深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。

其後分為兩節，第一節著重在「推動兩岸經濟合作」，包含「持續出台實施惠及台胞台企的政策措施」等，第二節則是「深化兩岸交流」，如完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融等，另還提到促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。

對照十四五規劃綱要涉台專章，當時名稱「推動兩岸關係和平發展和祖國統一」，提到堅持一個中國原則和九二共識，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制「台獨」。其下兩節分別是「深化兩岸融合發展」、「加強兩岸人員交流」，著重在台商投資、兩岸經濟與金融合作、兩岸人員往來。大抵而言，十五五規劃延續過往做法。

大陸學者解讀，大陸政府工作報告今年在涉台部分，將「堅決打擊台獨」寫入報告文件，與先前多年的「堅決反對台獨」、「堅決遏制台獨」用語有些微差異，而「這個詞反映了現實，用得恰到好處」。

中共的對台工作會議已連續三年提到「堅決打擊台獨」，中共軍方近幾年也已多次宣示「打獨促統」，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣昨向本報表示，今年政府工作報告涉台部分，簡明扼要、高度凝練，整體反映「新時代黨解決台灣問題總體方略」精髓。至於今年提到「打擊」台獨，說法有沒有比較硬？李振廣則說，「去年以來一直使用打擊台獨，而且在打擊台獨也取得較好效果。這個詞反映了現實，用得恰到好處」。

台灣問題 兩岸關係 九二共識 大陸 台獨 民族認同 兩岸同胞 一個中國 中共

延伸閱讀

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

李強政府工作報告提「打擊台獨」 陸委會：延續舊調

陸政府報告稱「打擊台獨分裂」 陸學者：與「和平發展」並行推進

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

相關新聞

中東局勢緊張 川習會恐生變？大陸駐美大使這樣說

大陸政協會議5日下午於北京舉行小組會議，不同界別政協委員分別在駐地審議大陸政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，而雲集多位大陸駐外大使的「對外友好界」小組會上，聚集多位境外記者。對於美國總統川普月底即將到大陸訪問傳出因為中東局勢生變，大陸駐美大使表示，會繼續堅定不移地捍衛主權，同時也希望美方和大陸相向而行，推動中美關係穩定健康、可持續發展。

陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

提醒陸配「二代」可能有雙重身分 陸委會舉出3狀況：務必向父母確認

民眾黨不分區立委李貞秀的戶籍爭議未解，陸委會副主委梁文傑5日表示，這次事件引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮。他特別舉出若符合3種情況之一的陸配「二代」，務必向父母確認是否曾經在大陸設籍，引免未來遭到檢舉，或者要擔任公職時，台灣身分會出問題。

陸委會：大陸軍費增至1.6兆人民幣 對台安全構成壓力

陸委會於今（5）日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對中國大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%，有媒體詢問，中國在安全與軍事領域公布數字的透明度與可信度如何看待。

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。