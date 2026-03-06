陸強化戰力 國防預算增7%

大陸財政部昨（5）日公布的政府預算草案報告中，針對軍費（國防預算）部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約新台幣8.78兆），增長7%。這也是大陸國防預算增幅連五年超過7%，過去三年，增幅一直維持在7.2%。

若以大陸2025年GDP為人民幣140兆1,879億元來對照，今年中共軍費約占GDP總值的1.36%。若以2016年中共國防支出為人民幣9,543.54億元來做為對比，十年來軍費支出幾乎倍增。

大陸總理李強在政府工作報告中指出，新的一年，要扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。」

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨表示，中國公布的國防預算約為人民幣1.9兆，折合約新台幣8.8兆，約為台灣的11倍；而此次7%的增幅，相當於一年增加約新台幣6,000億元。

他進一步表示，相較之下，台灣近期討論的國防特別預算為八年新台幣1.2兆元，平均每年增加約新台幣1,500億元，規模差距相當明顯。在中國經濟狀況不穩、民間消費低迷的情況下，仍持續投入大筆預算於軍事支出，對台灣而言確實形成安全壓力，因此台灣必須加緊提升自身防衛能力。

據日經中文網報導，中國大陸的國防費用相當於日本2026年度預算案中提出的防衛費的五倍。中國大陸將增強與美軍差距較大的核武器和航空母艦，以及提升太空、網路、信息戰等「先進作戰能力」。