陸強化戰力 國防預算增7%

經濟日報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧、記者張鈺琪／北京－台北連線報導

大陸財政部昨（5）日公布的政府預算草案報告中，針對軍費（國防預算）部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約新台幣8.78兆），增長7%。這也是大陸國防預算增幅連五年超過7%，過去三年，增幅一直維持在7.2%。

若以大陸2025年GDP為人民幣140兆1,879億元來對照，今年中共軍費約占GDP總值的1.36%。若以2016年中共國防支出為人民幣9,543.54億元來做為對比，十年來軍費支出幾乎倍增。

大陸總理李強在政府工作報告中指出，新的一年，要扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。」

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨表示，中國公布的國防預算約為人民幣1.9兆，折合約新台幣8.8兆，約為台灣的11倍；而此次7%的增幅，相當於一年增加約新台幣6,000億元。

他進一步表示，相較之下，台灣近期討論的國防特別預算為八年新台幣1.2兆元，平均每年增加約新台幣1,500億元，規模差距相當明顯。在中國經濟狀況不穩、民間消費低迷的情況下，仍持續投入大筆預算於軍事支出，對台灣而言確實形成安全壓力，因此台灣必須加緊提升自身防衛能力。

據日經中文網報導，中國大陸的國防費用相當於日本2026年度預算案中提出的防衛費的五倍。中國大陸將增強與美軍差距較大的核武器和航空母艦，以及提升太空、網路、信息戰等「先進作戰能力」。

國防支出 航空母艦 梁文傑

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

大陸「十五五」開局…堅決打擊台獨 反對外力干涉

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方五日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

大陸財政部昨（5）日公布的政府預算草案報告中，針對軍費（國防預算）部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約新台幣8.78兆），增長7%。這也是大陸國防預算增幅連五年超過7%，過去三年，增幅一直維持在7.2%。

張五岳：中共打擊台獨 不是僅口頭宣示

大陸國務院總理李強在二○二六年政府工作報告，提及「堅決打擊台獨分裂」，表述較往年升級。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，這次政府工作報告的涉台內容在「預期當中，沒有意外」，至於堅決打擊台獨，是延續中共對台工作會議的表述，大陸過去兩年已經開始強調透過實際行動打擊台獨，而不僅止於口頭宣示。

